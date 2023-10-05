إقامة معرض القدرات والإمكانات الريفية والبدوية في طهران

العالم- مراسلون

في اطار ترويج منهج الاهتمام بشؤون القرى و الارياف، لتصبح المناطق المحرومة في البلاد مركزا لصنع القرار في الشؤون الريفية وكذلك لإحياء الوحدات الريفية الراكدة وشبه النشطة، ومن أجل توفير متطلبات نمو إنتاجهم أقيم في طهران معرض القدرات والإمكانات الريفية والبدوية .

وقال المشارك من محافظة أردبيل غفار ملكي لقناة العالم: "جئنا من أردبيل لنشارك في المعرض ونعرف مدينتنا و آدابها للجمهور ونطالب الحكومة بدعم القرويين ومنتجاتهم بما يساعد على نمو البلاد".

في هذا المعرض، قدم المنتجون الريفيون والبدو في حوالي الف ومئتي كشك وغرفة من ثلاثين محافظة من البلاد جميع أنواع المنتجات من القرويين والبدو للجمهور. ومنها إنشاء خمسين كشكا للمجموعات الشعبية والجهادية الناشطة في مجال العمالة الريفية إلى جانب الطقوس الريفية، كما تم إنشاء ما يقارب من خمسة وثلاثين جناحا ومقصورة خاصة للأيقونات البدوية في باحة المعرض والتي قدمت بعضها الطقوس والاحتفالات والألعاب والبرامج الرياضية المحلية ومن اجل التعريف بعادات وتقاليدهم الخاصة بهم .

وقال المشارك من عشيرة القشقائية الإيرانية ايمان قنبري لقناة العالم: "هذا المعرض يساعد على التعريف بآداب و رسوم العشائر الإيرانية ونأمل أن يقام كل عام لنتمكن من أن نعرض ما نمتلكه من مقومات".

وبحسب المشرفين فمن المؤكد أن هذا المعرض سيكون بداية حدث وطني للتعريف بسوق القرويين والبدو لعامة الناس والترويج لإنتاجهم حتى يتمكن القرويون من تحقيق ربح حقيقي من خلال بيع منتجاتهم دون وسطاء. ومشكلة البطالة وهجرة البدو من القرى يمكن حلها عن طريق خلق فرص العمل في هذه الأسواق.

يسعى المعرض لجعل الناس أكثر دراية بالثقافة والإنتاج الريفي، لتتجه عيون الناس نحو القرى والأخذ من هجرة القرويين إلى المدن.

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