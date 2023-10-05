الخميس ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٣
٠١:٣٤ GMT
فارسی
البث المباشر

بيان الجيش السوري حول هجوم ارهابي استهدف الكلية الحربية بحمص

بيان الجيش السوري حول هجوم ارهابي استهدف الكلية الحربية بحمص
الخميس ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠١:٠٠ بتوقيت غرينتش

نشرت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية بيانا لها حول استهداف إرهابي بمسيرات لحفل تخريج طلاب ضباط الكلية الحربية بحمص. الذي ارتقى فيه عدد من الشهداء إضافة إلى وقوع عدد من الجرحى.

العالم- سورية

وقالت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة في بيان لها اليوم: إمعاناً في نهجها الإجرامي واستمرارها في سفك الدم السوري قامت التنظيمات الإرهابية المسلحة المدعومة من أطراف دولية معروفة ظهر اليوم باستهداف حفل تخريج طلاب ضباط الكلية الحربية في حمص عبر مسيّرات تحمل ذخائر متفجرة وذلك بعد انتهاء الحفل مباشرة، ما أسفر عن ارتقاء عدد من الشهداء من مدنيين وعسكريين ووقوع عشرات الجرحى بينهم إصابات حرجة في صفوف الأهالي المدعوين من نساء وأطفال، إضافة إلى عدد من طلاب الكلية المشاركين في التخرج.

وإضافت الوزارة: إن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة تعتبر هذا العمل الإرهابي الجبان عملاً إجرامياً غير مسبوق، وتؤكد أنها سترد بكل قوة وحزم على تلك التنظيمات الإرهابية أينما وجدت، وتشدد على محاسبة المخططين والمنفذين لهذا العمل الإجرامي الذي سيدفعون ثمنه غالياً.

روابط ذات صلة

شاهد.. ذكريات اللحظات المرعبة لمجزرة مدرسة اطفال بحمص

حميميم: مقاتلات "التحالف الدولي" تنتهك مبادئ خفض التصعيد في سوريا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بيان الجيش السوري حول هجوم ارهابي استهدف الكلية الحربية بحمص

بالفيديو.. 5 ميداليات ملونة للمنتخب الإيراني للمصارعة الرومانية بالألعاب الآسيوية

ما رأيكم باقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى؟

مشاهد من استهداف المقاومة لقوة "اسرائيلية" خاصة على محور البلاونة في طولكرم

إقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى وحتمية الرد

بالفیديو.. ميداليتان ذهبيتان لإيران بالمصارعة الرومانية في دورة الألعاب الآسيوية