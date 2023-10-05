الخميس ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٣
٠١:٣٣ GMT
فارسی
البث المباشر

بالفيديو.. 5 ميداليات ملونة للمنتخب الإيراني للمصارعة الرومانية بالألعاب الآسيوية

الخميس ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٣ - ١٢:٥٩ بتوقيت غرينتش

أحرز فريق المصارعة الرومانية الإيراني ميداليتين ذهبيتين وفضيتين وميدالية برونزية في دورة الألعاب الأسيوية الجارية في هانغتشو بالصين.

وفي اليوم الثاني عشر من دورة الألعاب الآسيوية، فاز كل من "محمد هادي ساروي"في وزن 97 كلغ، و"أمين ميرزازادة" في وزن 130 كلغ بالميدالية الذهبية ضمن دورة الألعاب الآسيوية.

كما حصد كل من اللاعبين الإيرانيين "أمين كاوياني نجاد"، الميدالية الفضية في وزن 77 كلغ، وحصد "دانيال سهرابي"، الميدالية البرونزية في وزن 67 كلغ بدورة الألعاب الآسيوية.

وفي المباراة النهائية، هزم ساروي نظيره الصيني "يي مينغ لي"، بنتيجة 5-1 وفاز بالميدالية الذهبية.

كما حصد المصارعة الإيراني "أمين ميرزازاده"، ميدالية ذهبية في وزن 130 كلغ ضمن دورة الألعاب الآسيوية.

وفي المباراة النهائية، هزم ميرزازادة، نظيره الصيني "لينغ تشي مينغ"، بنتيجة 1-1 وفاز بالميدالية الذهبية.

روابط ذات صلة

بالفیديو.. ميداليتان ذهبيتان لإيران بالمصارعة الرومانية في دورة الألعاب الآسيوية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بيان الجيش السوري حول هجوم ارهابي استهدف الكلية الحربية بحمص

بالفيديو.. 5 ميداليات ملونة للمنتخب الإيراني للمصارعة الرومانية بالألعاب الآسيوية

ما رأيكم باقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى؟

مشاهد من استهداف المقاومة لقوة "اسرائيلية" خاصة على محور البلاونة في طولكرم

إقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى وحتمية الرد

بالفیديو.. ميداليتان ذهبيتان لإيران بالمصارعة الرومانية في دورة الألعاب الآسيوية