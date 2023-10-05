بالفيديو.. 5 ميداليات ملونة للمنتخب الإيراني للمصارعة الرومانية بالألعاب الآسيوية

وفي اليوم الثاني عشر من دورة الألعاب الآسيوية، فاز كل من "محمد هادي ساروي"في وزن 97 كلغ، و"أمين ميرزازادة" في وزن 130 كلغ بالميدالية الذهبية ضمن دورة الألعاب الآسيوية.

كما حصد كل من اللاعبين الإيرانيين "أمين كاوياني نجاد"، الميدالية الفضية في وزن 77 كلغ، وحصد "دانيال سهرابي"، الميدالية البرونزية في وزن 67 كلغ بدورة الألعاب الآسيوية.

وفي المباراة النهائية، هزم ساروي نظيره الصيني "يي مينغ لي"، بنتيجة 5-1 وفاز بالميدالية الذهبية.

كما حصد المصارعة الإيراني "أمين ميرزازاده"، ميدالية ذهبية في وزن 130 كلغ ضمن دورة الألعاب الآسيوية.

وفي المباراة النهائية، هزم ميرزازادة، نظيره الصيني "لينغ تشي مينغ"، بنتيجة 1-1 وفاز بالميدالية الذهبية.