العالم - خاص بالعالم

مصادر كردية اكدت ارتفاع عدد قتلى الضربات، دون تأكيد الحصيلة النهائية. قسد اعلنت أن المسيرات التركية استهدفت سيارة بالقرب من منشأة عسكرية وموقع عسكري قرب بلدة عامودا أقصى شمال الحسكة، كما استهدفت موقعا نفطيا في بلدة القحطانية الحدودية ومركز تصليح سيارات جنوب عين العرب.

مصادر كردية تحدثت عن اسقاط الدفاعات التابعة للاحتلال الاميركي في الشرق السوري، طائرة تركية مسيرة بعد اقترابها من أجواء قاعدة تل بيدر شمال الحسكة والتي يتواجد فيها قوات أميركية وغربية، قالت المصادر أنها شكلت خطرا على القوات التواجدة في القاعدة.

الضربات التركية جاءت ردا على الهجوم الذي استهدف مقر وزارة الداخلية في أنقرة الأحد الماضي، والذي تبناه حزب العمال الكردستاني المصنف إرهابيا تركيا.

فيما اتهمت أنقرة أكراد سوريا بالتنسيق معه، وتوعدت باستهداف منشآت عسكرية كردية في سوريا والعراق. إلا أن الضربات يبدو أنها لن تكون الرد الوحيد وفق الدفاع التركية.

مسؤول في الوزارة اعلن أن شن عملية برية في سوريا من بين الخيارات التي قد تبحثها تركيا، بعد أن خلصت أنقرة إلى أن المهاجمين الذين فجرا قنبلة قرب أبنية حكومية مطلع الأسبوع دخلا البلاد من سوريا.

مضيفا أن الهدف الوحيد هو القضاء على المنظمات الإرهابية التي تشكل تهديدا لتركيا، المسؤول شدد على أن العملية البرية من بين الخيارات لكنها ليست الخيار الوحيد، معتبرا أن حزب العمال ووحدات حماية الشعب كلاهما منظمة الإرهابية واحدة، وهدفا مشروعا لتركيا في كل مكان.

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