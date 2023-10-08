"طوفان الأقصى".. تواصل القتال في غلاف غزة والمقاومة تعزز وتمد مقاتليها

العالم - خاص بالعالم

فصائل المقاومة ومنذ الصباح الباكر اعلنت تواصل القتال وقالت كتائب القسام في بيان انها تمكنت بفضل الله الليلة الماضية وفجر اليوم من القيام بعمليات تسلل لتعزيز المجاهدين هناك بالقوات والعتاد، في عدد من المواقع داخل الاراضي المحتلة، منها موقع 'صوفا' وكيبوتس 'صوفا' و'حوليت' و'يتيد' في محور رفح.

مضيفة انها واصلت توجية الضربات الصاروخية منها ضربة صاروخية كبيرة لمغتصبة سديروت بمئة صاروخ ردا على استهداف البيوت الآمنة في غزة

وبثت القسام مشاهد لسلاح الجو المسير التابع لها وقالت انه شارك في اللحظات الأولى لمعركة بالانقضاض على مواقع العدو وأهدافه ب بخمسة وثلاثين مسيرة انتحارية من طراز 'الزواري' في جميع محاور القتال.

وفي السياق نفسه قالت سرايا القدس ان المجاهدين المتحصنون في مستوطنات كفار سعد وكفار عزة وسديروت يتصدون للمحاولات المتكررة لقوات العدو لاقتحامها وان المعارك على اشدها هناك.

مضيفة ان المقاتلون الابطال في قوات النخبة رفقة إخوانهم في كتائب القسام يواصلون الاشتباك مع العدو في عديد المحاور ضمن ما يسمى مستوطنات غلاف غزة.

هذا واعترف العدو الاسرائيلي بالهزيمة وعدم قدرته على استعادة اغلب المواقع ختى الان واشار الى وقوع خسائر فادحة تلقاها في اليوم الاول من العملية.

واكد الاحتلال الاسرائيلي مقتل المئات واصيب الالاف بجروح وصادق الحكومة رسميا عبلى حالة الحرب ومعلنة بدا عمليات جوية واسعة ضد قطاع غزة وقصف المئات من المناطق والمواقع العسكرية والمناطق السكنية وسط خسائر فادحة وسقوط مئات الشهداء والجرحى من المدنيين.







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