كاميرا العالم ترصد آخر تفاصيل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

العالم - خاص بالعالم

وأشارت مراسلتنا إلى أنه بالنسبة للمقاومة الفلسطينية، ما زالت تواصل عملها، حيث أنه قبل قليل أصدرت كتائب الشهيد عز الدين القسام بلاغها اكدت من خلاله استهداف مواقع العدو وأهدافه بـ 35 مسيرةٍ انتحاريةٍ من طراز "الزواري".



ولفتت مراسلتنا إلى وقوع غارات اسرائيلية جديدة على قطاع غزة حيث ان 35 طائرة انتحارية تابعة للقسام استخدمت في الهجوم الاول على المستوطنات الاسرائيلية منوهاة إلى أنه كل يوم هنالك بيانين او بيان لكتائب القسام تتحدث فيها عن انجازاتها وعن الطريقه التي استطاعت من خلالها ان تحقق انجازا باقتحام مستوطنات قطاع غزة منوهة الى تدمير بناء سكني من قبل كيان الاحتلال.

وأوضحت مراسلتنا فيما يتعلق بطبيعة الاماكن التي يتم استهدافها من قبل الاحتلال تلك الأماكن التي يتواجد فيها الاناس العزل وعدد كبير من الناس قد استشهدوا منهم الاطفال نتيجة القصف الاسرائيلي والذين تم انتشالهم في صباح هذا اليوم من تحت الانقاض وهنالك اخبار عن وجود اخرين حتى هذه اللحظة.

وبينت مراسلتنا أن بلدة بيت حانون هي الهدف والتي قام الاحتلال بقصف تلك البلدة ولايزال، وقد بدا الاحتلال تطبيق حزام ناري في شمال قطاع غزة كما حدث في عام 2021 حيث يقوم بقطع الطرق جميعها ما بين غزة وغلاف غزة، وقطع الطريق امام المقاومة الفلسطينية التي صدمتهم اليوم عندما استطاعت ان تجتاز الحدود مرة اخرى بقوة جديدة للمقاومة موضحة أن الزوارق الاسرائيلية الان تقصف سواحل غزة.

لفتت مراسلتنا الى قصف جديد على منطقه الشجاعية حيث يبدو أن الاحتلال اليوم سيحرص كل الحرص على ان لا يبقى متر مربع واحد دون ان يفصله عن غلاف غزة ويتصرف الان بشكل جنوني للسيطرة على حدوده وهو بحاجه الى مليار دولار لبناء جدار الفصل العنصري، وعمل لمنع المقاومة من التسلل الى الداخل، فيفاجئ ليس بتسلل بل باقتحام المئات من العناصر التابعه لكتائب القسام ولسرايا القدس، والان يحاول ان يحيط قطاع غزه بحزام ناري بمشاركة الطائرات والدبابات والسلاح البحري في ان يقطع ويفصل تلك المنطقة تماما عن قطاع غزة واذا كان هنالك أنفاق هجوميه ودفاعية للمقاومة الفلسطينية فهو يحاول ان يدمرها منعا من عمليات استمرار اسر المزيد من الجنود الصهاينة والمستوطنين الاسرائيليين كما حدث اليوم.

وقالت مراسلتنا أن الاحتلال اعترض طائرة مسيرة بصاروخ باتريوت في شمال الارض المحتلة وهي المرة الاولى التي تصل فيها اسلحة المقاومة الى تلك المنطقة مشيرة الى أن كل ما يفعله الاحتلال يأتي في اطار المعركة النفسية التي يريد منها الاحتلال ان يضعف فيها الجبهه الداخلية الفلسطينية وهو لن يستطيع ان يجتاح غزة برا وهذا ليس في سيناريوهاته لافتة الى تحدث مصادر فلسطينية عن شن طائرات الاحتلال اكثر من 35 غاره على بيت حانون شمال قطاع غزة و3 دبابات اسرائيلية تطلق قذيفة باتجاه منطقة الخريبة الحدودية جنوب لبنان.

ولفتت مراسلتنا إلى أنه لا يمكن التنبؤ بالسيناريو بعينه، ولكن يمكن القول بان الفلسطينيين موحدون اليوم وليس كما سبق منوهة أن عدد الاسرى الاسرائيليين سيشكل حصانة للمواطنين الفلسطينيين.

وجددت طائرات الاحتلال الإسرئيلي، اليوم الأحد، قصفها للعديد من المنازل والأراضي الزراعية في مناطق قطاع غزة كافة.

وكانت طائرات الاحتلال قد قصفت منزلاً لعائلة الزعانين في بلدة بيت حانون شمال القطاع، وآخر لعائلة الغندور شمال القطاع تم تدميره بالكامل، وقصفت منزلا آخر لعائلة الوادية في حي الشجاعة شرق غزة وسوته بالأرض.

واستهدفت طائرات الاحتلال في رفح منزلا لعائلة أبو جزر بحي الجنينة، وآخر لعائلة برهوم في مخيم يبنا وتم تدميرهما بالكامل، كما قصفت منزلا لعائلة أبو دقة شرق خان يونس وسوته بالأرض، مخلّفة عددا من الشهداء والجرحى جلهم من الأطفال والنساء، ومنزلا في منطقة بطن السمين في وسط خان يونس.

كما استهدف طيران الاحتلال الحربي منتجع الشاليهات غرب مدينة غزة وألحق أضرارا مادية جسيمة فيه، إضافة إلى قيام الزوارق الحربية بإطلاق مئات القذائف المدفعية والطلقات النارية على طول الشريط الساحلي، علاوة على قيام الطائرات بإطلاق مئات الطلقات النارية على طول الحدود الشرقية للقطاع.

وقصفت طائرات الاحتلال الحربية العديد من الأراضي الزراعية على طول قطاع غزة من شماله إلى جنوبه.

وكان قد خلّف العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع لليوم الثاني على التوالي 313 شهيداً وإصابة 1990 مواطناً حسب آخر إحصائية.

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