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الخارجية الإيرانية تدين بشدة الهجوم الإرهابي على الكلية الحربية بحمص

الخارجية الإيرانية تدين بشدة الهجوم الإرهابي على الكلية الحربية بحمص
الخميس ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٦:٤٥ بتوقيت غرينتش

دان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، اليوم الخميس، بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف حفل تخريج طلاب ضباط الكلية الحربية في محافظة حمص بسوريا اليوم والذي أدى إلى استشهاد العشرات من العسكريين والمدنيين.

وأعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية في بيان له عن تعازيه للجمهورية العربية السورية الصديقة والشقيقة حكومة وجيشاً وشعباً ولجميع أسر الشهداء، وتمنى الشفاء العاجل للجرحى.

وحمل كنعاني الداعمين الأجانب للجماعات الإرهابية مسؤولية هذا الحادث المأساوي، مطالبا المؤسسات الدولية المسؤولة، وفي مقدمتها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، القيام بمسؤولياتها في هذا الشأن.

وكانت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية قد ذكرت اليوم الخميس، في بيان لها أنه “إمعاناً في نهجها الإجرامي واستمرارها في سفك الدم السوري قامت التنظيمات الإرهابية المسلحة المدعومة من أطراف دولية معروفة ظهر اليوم باستهداف حفل تخريج طلاب ضباط الكلية الحربية في حمص عبر مسيّرات تحمل ذخائر متفجرة، وذلك بعد انتهاء الحفل مباشرة، ما أسفر عن ارتقاء عدد من الشهداء من مدنيين وعسكريين ووقوع عشرات الجرحى بينهم إصابات حرجة في صفوف الأهالي المدعوين من نساء وأطفال، إضافة إلى عدد من طلاب الكلية المشاركين في التخرج”.

وأضاف البيان: “إن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة تعتبر هذا العمل الإرهابي الجبان عملاً إجرامياً غير مسبوق وتؤكد أنها سترد بكل قوة وحزم على تلك التنظيمات الإرهابية أينما وجدت، وتشدد على محاسبة المخططين والمنفذين لهذا العمل الإجرامي الذي سيدفعون ثمنه غالياً”.

هذا وأعلنت حكومة الجمهورية العربية السورية الحداد الرسمي العام لمدة ثلاثة أيام على الشهداء المدنيين والعسكريين الذين ارتقوا جراء الاعتداء الإرهابي الغاشم الذي استهدف حفل تخريج طلاب ضباط الكلية الحربية في حمص.

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