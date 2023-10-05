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أنصار الله اليمنية تدين بشدة استهداف الكلية الحربية في حمص

أنصار الله اليمنية تدين بشدة استهداف الكلية الحربية في حمص
الخميس ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٦:٥٨ بتوقيت غرينتش

أدان المكتب السياسي لحركة أنصار الله اليمنية بشدة استهداف حفل تخريج طلاب الكلية الحربية في حمص، والذي أسفر عن سقوط عشرات الشهداء والجرحى.

وقال المكتب السياسي في بيان له اليوم الخميس، إن "هذا العمل الإجرامي يكشف عن مدى وحشية التنظيمات التكفيرية المدعومة من أمريكا وإسرائيل".

وأضاف أن "المستفيد الأكبر من هذا العمل الإجرامي هو أمريكا وإسرائيل، والتي تشن حربا ظالمة ضد سوريا شعبا وقيادة وجيشا".

وأكد أن "أمريكا وإسرائيل تقفان خلف كل المؤامرات الخبيثة التي تستهدف سوريا نتيجة مواقفها المناصرة لفلسطين واصطفافها مع محور المقاومة ورفضها للتطبيع".

وأعلن المكتب السياسي لأنصارالله عن تضامنه الكامل مع الشعب السوري في مواجهة الإرهاب ومؤامرات أمريكا وإسرائيل.

وكانت تنظيمات تكفيرية مسلحة قامت باستهداف حفل تخريج طلاب الكلية الحربية في حمص عبر مسيرات تحمل ذخائر متفجرة، ما أسفر عن ارتقاء العديد من الشهداء من المدنيين والعسكريين ووقوع عشرات الجرحى في صفوف الأهالي.

وأعلنت سوريا الحداد الرسمي 3 أيام على الشهداء المدنيين والعسكريين الذين ارتقوا جراء الاعتداء التكفيري على حفل الكلية الحربية في حمص.

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أنصار الله اليمنية تدين بشدة استهداف الكلية الحربية في حمص

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