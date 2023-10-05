وزيرا الخارجية الايراني والسعودي يؤكدان على تسريع التعاون المشترك

العالم - إیران

وتم خلال محادثة هاتفية بين وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان ونظيره السعودي فيصل بن فرحان ، مناقشة وتبادل بعض القضايا التي تهم البلدين في مختلف مجالات العلاقات الثنائية.

وأكد الوزيران على ضرورة تسريع التعاون المشترك في مختلف المجالات، بما في ذلك التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والسياحي.

وفيما يتعلق بالاجتماع الهام الأخير لوزير الخارجية الايراني مع ولي العهد ورئيس الوزراء السعودي في جدة، فقد اتفق الطرفان على ضرورة اتخاذ الخطوات اللازمة في هذا الاتجاه وفقا للسير السليم للعلاقات السياسية بين البلدين.

ونظرًا لأهمية دور التعاون الثقافي والرياضي في تعزيز أجواء الصداقة بين البلدين، فقد اتفق الوزيران، خلال التشاور حول تعزيز هذا الجزء من التعاون الثنائي، على تقديم المشورة للمؤسسات الرياضية في البلدين لحل المشكلة الأخيرة التي نشأت خلال مباراة بين ناديين من البلدين (سباهان اصفهان والاتحاد) في اطار دوري ابطال اسيا، على طريق الاحترام المتبادل والحوار والتفاهم.

ونظرا لأهمية استمرار مباريات كرة القدم للأندية بين البلدين في اتجاه تعزيز التعاون الشامل، دعا وزير الخارجية السعودي، نظيره الايراني لحضور اول مباراة قادمة لكرة القدم بين البلدين في المملكة العربية السعودية.