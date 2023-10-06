الجمعة ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٣
٠١:٢٨ GMT
فارسی
البث المباشر

جنوب نابلس..

عشرات الإصابات باعتداء الاحتلال على جنازة الشهيد 'ضميدي'

عشرات الإصابات باعتداء الاحتلال على جنازة الشهيد 'ضميدي'
الجمعة ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٣ - ١٢:٤٠ بتوقيت غرينتش

أصيب عشرات الفلسطينيين بالرصاص بالرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط، وبالاختناق، خلال مواجهات ضارية اندلعت عقب اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، على جنازة الشهيد لبيب ضميدي (19 عاما) في بلدة حوارة جنوب نابلس.

العالم- فلسطين المحتلة

وحسب "المركز الفلسطيني للإعلام"هاجم جنود الاحتلال المشاركين في الجنازة، أثناء توجههم إلى المقبرة، بعد أداء الصلاة على الشهيد وسط البلدة، وأطلقوا الرصاص الحي، والمعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع تجاههم.

وتصدى المشيعون، الذين حملوا جثمان الشهيد على الأكتاف في مشهد مهيب، لقوات الاحتلال وسط ترديد التكبيرات والهتافات الغاضبة.

واندلعت إثر ذلك مواجهات شديدة، أصيب خلالها 51 فلسطينيا، بينهم 19 أصيبوا بالرصاص المعدني منهم 2 منهم بالرأس، وثلاثة بالرصاص الحي في الأطراف السفلية، إضافة إلى العشرات بالاختناق.

كما هاجمت قوات الاحتلال الطواقم الصحفية، وأطلقت صوبها قنابل الصوت والغاز السام، لمنعها من تغطية الحدث.

وشيع آلاف الفلسطينيين جثمان الشهيد ضميدي إلى مثواه الأخير، انطلاقا من مستشفى رفيديا في مدينة نابلس، وصولا إلى مسقط رأس الشهيد في حوارة، وقد أدى المشيعون الصلاة على جثمانه الطاهر، قبل أن يوارى الثرى.

واستشهد الشاب ضميدي، إثر إصابته برصاصة في القلب أطلقها مستوطن صوبه أمس الخميس، في حوارة، خلال تصدي المواطنين لهجوم شنّه عشرات المستوطنين على منازلهم وممتلكاتهم، بحماية جنود الاحتلال.

روابط ذات صلة

عشرات المستوطنين يهاجمون منازل الفلسطينيين جنوبي نابلس+ فيديو وصور

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

للروم الأرثوذكس.. بطريركية أنطاكية وسائر المشرق تدين هجوم 'حمص' الارهابي

قاليباف يؤكد لنظيره الاماراتي اولوية تطوير العلاقات مع الدول الجارة

الأردن يدين الاعتداء الإرهابي على الكلية الحربية السورية

جماهير نابلس تشيع جثمان الشهيد 'ضميدي' +فيديو

نتيجة استهداف الاحتلال التركي... خروج منشأة توليد كهرباء سويدية من الخدمة شمال شرق سوريا

لاعب كاراتية ايراني يحصد الذهبية التاسعة بالألعاب الآسيوية