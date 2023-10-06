عشرات الإصابات باعتداء الاحتلال على جنازة الشهيد 'ضميدي'

العالم- فلسطين المحتلة

وحسب "المركز الفلسطيني للإعلام"هاجم جنود الاحتلال المشاركين في الجنازة، أثناء توجههم إلى المقبرة، بعد أداء الصلاة على الشهيد وسط البلدة، وأطلقوا الرصاص الحي، والمعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع تجاههم.

وتصدى المشيعون، الذين حملوا جثمان الشهيد على الأكتاف في مشهد مهيب، لقوات الاحتلال وسط ترديد التكبيرات والهتافات الغاضبة.

واندلعت إثر ذلك مواجهات شديدة، أصيب خلالها 51 فلسطينيا، بينهم 19 أصيبوا بالرصاص المعدني منهم 2 منهم بالرأس، وثلاثة بالرصاص الحي في الأطراف السفلية، إضافة إلى العشرات بالاختناق.

كما هاجمت قوات الاحتلال الطواقم الصحفية، وأطلقت صوبها قنابل الصوت والغاز السام، لمنعها من تغطية الحدث.

وشيع آلاف الفلسطينيين جثمان الشهيد ضميدي إلى مثواه الأخير، انطلاقا من مستشفى رفيديا في مدينة نابلس، وصولا إلى مسقط رأس الشهيد في حوارة، وقد أدى المشيعون الصلاة على جثمانه الطاهر، قبل أن يوارى الثرى.

واستشهد الشاب ضميدي، إثر إصابته برصاصة في القلب أطلقها مستوطن صوبه أمس الخميس، في حوارة، خلال تصدي المواطنين لهجوم شنّه عشرات المستوطنين على منازلهم وممتلكاتهم، بحماية جنود الاحتلال.