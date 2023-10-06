زياد النخالة: جئنا اليوم للتأكيد على خيارنا بالحرية وطرد العدو الصهيوني

العالم- فلسطين المحتلة

وحيا القائد النخالة في كلمة مركزية له في المهرجان المركزي لانطلاقة حركة الجهاد الإسلامي، أرواح شهداء الشعب الفلسطيني كلهم، والجرحى الذين يحملون أوسمة حضورهم الدائم في الحياة والجهاد، والأسرى الشجعان الذين ما زالوا يقبضون على مسيرة الجهاد بأيديهم وقلوبهم وجفون عيونهم، و الشعب الفلسطيني العظيم الذي أعطى ويعطي بلا توقف من أجل يوم تكون فيه فلسطين حرة، وتكون فيه القدس عاصمة لفلسطين.

وقال زياد النخالة إن نموذج السلطة الفلسطينية، وأجهزتها الأمنية التي يشرف عليها الجنرالات الأمريكيون، من تدريب وإعداد، وتوفير ميزانيات وأسلحة، ليس إلا مثالا صغيرا لكل ما يجري في منطقتنا العربية.

وأضاف النخالة في انطلاقة الحركة بذكراها الـ36 مساء اليوم الجمعة أن سيرة الرسول الأعظم تمثل صراع الحق في مواجهة الباطل على مدى الزمان، وتمثل لنا الأسوة المطلقة والحسنة، في صراعنا مع المشروع الصهيوني، ونسترشد بها دليلا في مسيرتنا وجهادنا

وأشار إلى أن حركتنا وشعبنا العظيم الذي يحتفي بالشهداء، في هذا اليوم المبارك، يوم حركة الجهاد الإسلامي، يؤكد، برغم كل ما نراه من حولنا، أن الشهداء أحياء في حياتنا وقلوبنا ومسيرتنا، وأننا سنكمل طريقهم، مهما كانت التضحيات، وسيبقون بشرى انتصارنا.

وأكد أن “إسرائيل” تقتلنا بسلاح أمريكي، وما يسمى بأجهزتنا الأمنية تلاحقنا وتعتقلنا بقرار أمريكي “إسرائيلي” أيضًا، وحديثا أصبح الحضور الإسرائيلي بارزًا، بعد ما سمي باتفاقيات السلام وموجة التطبيع، في كثير من الأجهزة الأمنية العربية.

وقال النخالة إن وحدتنا الوطنية يجب أن يكون هدفها مواجهة الاحتلال والتمسك بـالمقاومة.

وتنظم حركة الجهاد الإسلامي مهرجانا وطنيا كبيرا "الشـهـداء بشـائـر النصـر" في الذكرى 36 لانطلاقتها، حيث يقام المهرجان بالتزامن في غزة ومخيم نور شمس في طولكرم و دمشق وبيروت.

يتبع....