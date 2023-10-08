العالم - خاص بالعالم

وأشار أبو مجاهد إلى أن الاجرام الصهيوني الممنهج بحق ابناء الشعب في الارض الفلسطينية، وفي كل مكان، هو رد على ما يجري في سجون الاحتلال من تنكيل وتعذيب ليل نهار ضد الأسرى الفلسطينيين دون اي وازع من قبل العدو الصهيوني، ودون اي رادع من قبله، وردا على ما جرى خلال الايام الماضية من تدنيس واقامة الرقصات والطقوس التلمودية من قبل قطعان المستوطنين في باحات المسجد الاقصى المبارك ومحاولة التقسيم المكاني.

ولفت أبو مجاهد قائلا: ناشدنا كل دول العالم ان يوقفوا عدوان الاحتلال على اقصانا فلم يستجيب احد، وناشدنا كل العالم ان يوقف هذا العدو الصهيوني اجرامه بحق حرائرنا والاعتداء عليهن امام مرأى العالم دون اي رادع للاسف الشديد، وبالتالي قامت المقاومة الفلسطينية بالرد وعلى رأسها كتائب الشهيد عز الدين القسام، وبقرار من قائد هيئة أركان المقاومة ابو خالد الضيف قاموا بهذه المعركة، معركة "طوفان الاقصى" ردا على العدوان المتواصل على كل ما هو فلسطيني فبدأت هذه العملية باطلاق اكثر من 4000 صاروخ وبدأ بعد ذلك جحافل من المقاتلين والمقاومين المؤمنين المتدربين الذين دربوا على هذا اليوم وجهزوا لهذا اليوم من اقتحام المغتصبات والمواقع العسكرية فاثخنوا في عدوهم وقتلوا ما قتلوا وأسروا من الصهاينة ما استطاعوا الى ذلك سبيلا.

وتواصل المقاومة الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى"، التي بدأتها صباح أمس السبت، عبر سلسلة عمليات نفذها المقاومون خلف الخطوط، وداخل الأراضي المحتلة، رافقها اسناد من الوحدات الصاروخية.

وتأتي معركة طوفان الأقصى ردًا على جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين واقتحاماته المتكررة للمسجد الأٌقصى، فيما أعلن جيش الكيان الإسرائيلي بدء عملية "سيوف حديدية" ضد قطاع غزة.

ومنذ بدء العملية وبحسب بيان الوزارة، فقد بلغ إجمالي ما وصل لمستشفيات قطاع غزة حتى اللحظة جراء العدوان 313 شهيدًا بينهم 20 طفلا 1990 جريحًا بإصابات مختلفة، بينهم 121 طفلا.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...