القبض على 4 متهمين بالإرهاب في 3 محافظات عراقية

العالم- العراق

وقالت المديرية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه" بعمليات نوعية منفصلة وجهود حثيثة واستناداً إلى معلومات استخبارية دقيقة لشعب قيادات الفرق السابعة والثامنة والعاشرة والسادسة عشرة التابعة إلى مديرية الاستخبارات العسكرية وبالتعاون مع القوات البرية المتواجدة في قواطع العمليات تم نصب كمائن محكمة في مناطق متفرقة من المحافظات ذاتها، أسفرت عن إلقاء القبض على (4) متهمين بالإرهاب وفق أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب في الفلوجة والقائم والموصل وناحية ليلان والذين كانوا ينتمون إلى عصابات داعش الإرهابية".

وأضافت، أنه" تم تسليمهم إلى جهات الطلب أصوليا".