الجمعة ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٣
٠٧:٣٥ GMT
فارسی
البث المباشر

خالد البطش..

المشاركة الواسعة لمهرجان انطلاقة الجهاد تشكل استفتاء على خيار المقاومة

المشاركة الواسعة لمهرجان انطلاقة الجهاد تشكل استفتاء على خيار المقاومة
الجمعة ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٦:٣٩ بتوقيت غرينتش

أشاد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الاسلامي، خالد البطش بالمشاركة الواسعة لجماهير الشعب الفلسطيني الأبي التي شاركت في مهرجان احياء الذكرى 36 للانطلاقة الجهادية الـ 36 في مدينة غزة.

العالم- فلسطين المحتلة

وأشار البطش في تصريح له مساء اليوم الجمعة الى أن الحضور الواسع لأبناء الشعب الفلسطيني لمهرجان الانطلاقة شكل استفتاء على خيار المقاومة وانحيازهم لها، لافتا الى أن عشرات الالاف من كافة مدن وقرى ومخيمات القطاع الصامد زحفت لتعلن انحيازها لخيار الشهداء والتزامها بنهج المقاومة ، وتؤكد التفافها حول سرايا القدس ووفائها للقادة الشهداء ،والتزامها ببندقية المقاومة التي تصوب إلى صدر العدو ورأسه.

وأضاف البطش قائلاً: "لقد جسدت جماهير قطاع غزة الصامد مشهدا وطنيا توحدت فيه جموع الشعب والقوى وتلاحمت فيه الطاقات لتدلل على عمق العلاقات الوطنية، وتعكس مستوى التنسيق والتعاون بين قوى المقاومة والمؤسسات والأجهزة الحكومية وقوى الأمن والشرطة ."

وتوجه بالتحية للأخوة في لجنة العمل الحكومي ممثلة برئيسها الاستاذ عصام الدعاليس وطواقم الحكومة الذين شاركوا في مهرجان الانطلاقة والأخوة في الدفاع المدني و الأجهزة الأمنية التي قدمت كل التسهيلات لتأمين الطرق، لوصول الجماهير لساحة الكتيبة .

كما وجه الشكر لقادة ومثلي الفصائل و القوى الوطنية والإسلامية جميعا ووجهاء المجتمع والشخصيات الأكاديمية والنقابيّة والمهنية والمخاتير وقادة المجتمع المدني، ولأهل الواجب الذين لم يبخلوا أبدا وجادوا بفلذات أكبادهم من أجل فلسطين، ذوي الشهداء والجرحى وآبائهم وأمهاتهم وأبنائهم وبناتهم الذين تقدموا الصفوف، مؤكدين على استمرار العطاء والصمود .

وجدد البطش تمسك حركته بوحدة الشعب الفلسطيني ومقاومته في مواجهة مخططات كيان الاحتلال الصهيوني الرامية الى حسم الصراع بالضفة وتهويد القدس المحتلة، مؤكداً على أن استمرار المقاومة ومواجهة الاحتلال نقطة لقاء وتفاهم مع مختلف القوى الوطنية والاسلامية العاملة على أرض فلسطين في مواجهة مشاريع التصفية والتطبيع مع الاحتلال.

روابط ذات صلة

حركة الجهاد الإسلامي تحيي انطلاقتها الـ'36'

زياد النخالة: جئنا اليوم للتأكيد على خيارنا بالحرية وطرد العدو الصهيوني

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

موسكو تؤكد طرد دبلوماسيين روس من الولايات المتحدة

شاهد بالفيديو.. الشمال السوري؛ جبهة صراع بين أطراف أجنبية

شاهد بالفيديو.. الشمعة الـ36 في عمر حرکة الجهاد؛ الشمعة الحارقة للإحتلال

الرئيس الأسد يتلقى برقية تعزية من محمود عباس بشهداء الكلية الحربية

أمير عبداللهيان.. الرمز الأكثر جدارة للسلام العالمي هو الفريق الشهيد الحاج قاسم سليماني

خالد البطش.. المشاركة الواسعة لمهرجان انطلاقة الجهاد تشكل استفتاء على خيار المقاومة