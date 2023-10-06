المشاركة الواسعة لمهرجان انطلاقة الجهاد تشكل استفتاء على خيار المقاومة

العالم- فلسطين المحتلة

وأشار البطش في تصريح له مساء اليوم الجمعة الى أن الحضور الواسع لأبناء الشعب الفلسطيني لمهرجان الانطلاقة شكل استفتاء على خيار المقاومة وانحيازهم لها، لافتا الى أن عشرات الالاف من كافة مدن وقرى ومخيمات القطاع الصامد زحفت لتعلن انحيازها لخيار الشهداء والتزامها بنهج المقاومة ، وتؤكد التفافها حول سرايا القدس ووفائها للقادة الشهداء ،والتزامها ببندقية المقاومة التي تصوب إلى صدر العدو ورأسه.

وأضاف البطش قائلاً: "لقد جسدت جماهير قطاع غزة الصامد مشهدا وطنيا توحدت فيه جموع الشعب والقوى وتلاحمت فيه الطاقات لتدلل على عمق العلاقات الوطنية، وتعكس مستوى التنسيق والتعاون بين قوى المقاومة والمؤسسات والأجهزة الحكومية وقوى الأمن والشرطة ."

وتوجه بالتحية للأخوة في لجنة العمل الحكومي ممثلة برئيسها الاستاذ عصام الدعاليس وطواقم الحكومة الذين شاركوا في مهرجان الانطلاقة والأخوة في الدفاع المدني و الأجهزة الأمنية التي قدمت كل التسهيلات لتأمين الطرق، لوصول الجماهير لساحة الكتيبة .

كما وجه الشكر لقادة ومثلي الفصائل و القوى الوطنية والإسلامية جميعا ووجهاء المجتمع والشخصيات الأكاديمية والنقابيّة والمهنية والمخاتير وقادة المجتمع المدني، ولأهل الواجب الذين لم يبخلوا أبدا وجادوا بفلذات أكبادهم من أجل فلسطين، ذوي الشهداء والجرحى وآبائهم وأمهاتهم وأبنائهم وبناتهم الذين تقدموا الصفوف، مؤكدين على استمرار العطاء والصمود .

وجدد البطش تمسك حركته بوحدة الشعب الفلسطيني ومقاومته في مواجهة مخططات كيان الاحتلال الصهيوني الرامية الى حسم الصراع بالضفة وتهويد القدس المحتلة، مؤكداً على أن استمرار المقاومة ومواجهة الاحتلال نقطة لقاء وتفاهم مع مختلف القوى الوطنية والاسلامية العاملة على أرض فلسطين في مواجهة مشاريع التصفية والتطبيع مع الاحتلال.