الرئيس الأذربيجاني: الصداقة بين إيران وأذربيجان عنصر مهم للمنطقة

العالم - أسيا و الباسفيك

واشار علييف خلال استقباله الجمعة وزير الطرق والتنمية الحضرية الإيراني مهرداد بذرباش، الجمعة، إلى أنه من المهم حل المشاكل الإقليمية بمشاركة دول المنطقة، مؤكدا أن جمهورية أذربيجان ستواصل أنشطتها في مجال إنشاء ممرات النقل في شكل تعاون ثنائي ومتعدد الأطراف.

وقال: إن أذربيجان هي صاحبة مبادرة التعاون 3+3، ومن وجهة نظر باكو فإن عقد اجتماع بهذه الصيغة في أقرب وقت ممكن يعد خطوة إيجابية.

وأشار الرئيس الأذربيجاني إلى أهمية إقامة مراسم وضع حجر الاساس على شكل تنفيذ مشاريع لبناء الجسور والطرق والبنية التحتية للمعابر الحدودية وتعزيز الشواطئ بالقرب من منطقة أغبند بمدينة زنجيلان وقال: هذه الأعمال ستساعد على تعزيز علاقاتنا الودية.

وقال: من المهم بدء الاعمال التنفيذية لبناء جسر أغبند، كما أن بناء الطرق وخطوط السكك الحديدية التي تربط بين بلداننا أمر مهم للغاية بالنسبة للمنطقة وسيخدم الاستقرار والتعاون في المنطقة بأكملها.

وأشار أيضا إلى أهمية العمل المنجز في اتجاه تطوير ممر النقل بين الشمال والجنوب وزيادة توسيع قدرته على النقل.

وصرح رئيس أذربيجان بأن جدول أعمال علاقاتنا الثنائية لا يشمل قطاع النقل فحسب، بل يشمل أيضًا مجالات أوسع، وأعرب عن تقديره الكبير لأنشطة اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي وأضاف: في أعقاب أنشطة هذه اللجنة، تم تحقيق نتائج جيدة في كافة المجالات.

وأكد علييف: أن الصداقة والتعاون بين جمهورية أذربيجان وإيران عنصر مهم للمنطقة بأكملها.

بدوره نقل مهرداد بذرباش رئيس اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين إيران وأذربيجان رسالة إلى الرئيس الأذربيجاني من رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، حيث شكر الرئيس الأذربيجاني، نظيره الايراني على ذلك، محملا وزير الطرق الايراني تحياته اليه بالمقابل.

وأشار إلى أن دول وشعوب المنطقة تربطها علاقات تاريخية وثقافية عميقة، وقال: إن السلام في جنوب القوقاز سيخلق آفاقا كبيرة للمنطقة.