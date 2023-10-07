كتائب القسام تعلن عن بدء عملية "طوفان الأقصى" بإطلاق 5000 صاروخ

العالم - فلسطين

وصرح الضيف: قررنا وضع حد لكل جرائم الاحتلال وانتهى الوقت الذي يعربد فيه من دون محاسبة

وأضاف أن الضربة الأولى من عملية "طوفان الأقصى" تجاوزت 5 آلاف صاروخ استهدفت العدو

كما قال القائد العام لكتائب القسام : "يا إخوتنا في المقاومة في لبنان وسوريا والعراق وإيران هذا هو اليوم الذي ستلتحم به الجبهات.. يا إخوتنا في الجزائر والمغرب والأردن ومصر وباقي الدول العربية تحركوا ولبوا النداء.. يا أهلنا في الضفة الغربية نظموا عملياتكم على المستوطنات واكنسوا المحتل.. يا أهلنا في القدس تحركوا وأشعلوا الأرض تحت أقدام الاحتلال.. يا أهلنا في الداخل المحتل في النقب والجليل والمثلث تحركوا وقارعوا المحتل في كل مكان".