رفع الأثقال..هل يجعلك قصيرا؟!

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ويقول أطباء وباحثون ان ما يقال إن المراهقين سيتوقفون عن النمو ويصبحون قصارا إذا رفعوا الأثقال في سن مبكرة، هي مغالطة ولا تدعمها أي أدلة أو أبحاث علمية.

واضافوا: انه يكمن القلق من أن تدريبات الأثقال يمكن أن تؤذي مناطق العظام التي تنمو (صفائح النمو) وتحدّ من القامة. لا يوجد دليل على أن الرياضات عالية التأثير؛ مثل: الجمباز وكرة القدم وكرة السلة تضر بصفائح النمو. وينطبق الشيء نفسه على تدريب الأثقال.

وبعبارة أخرى، يمكن للأوزان والآلات أن تسبب صدمة حادة مباشرة. ولكن بشكل عام، الفوائد الصحية لرفع الأثقال تفوق المخاطر. يمكن أن يؤدي تدريب الأثقال إلى تحسين القوة والثقة والتنسيق والصحة النفسية والوزن الصحي ، كما يعمل تدريب الأثقال على تقوية العظام والعضلات والأربطة والأوتار وتقليل مخاطر الكسور.

ويعتقد الاطباء أنه طالما أن رفع الأثقال يتم بشكل آمن، وتحت إشراف، وممتع للفرد، فليس هناك عمر خاطئ لبدء تدريبات المقاومة.