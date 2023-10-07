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المعركة مع الاحتلال كبيرة و على كافة الجبهات + فيديو

السبت ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٥:٥٠ بتوقيت غرينتش

رام الله (العالم) 2023.10.07 – أكد مراسل قناة العالم برام الله فارس الصرفندي أن المقاومة الفلسطينية متمثلة بكتائب القسام وجهت رسائل صريحة عدة للاحتلال من خلال تصعيدها الأخير أن عليه الاستعداد للمعركة المقبلة والتي ستكون معركة على كافة الجبهات.

العالم فلسطين

وفي حديث هاتفي مباشر أشار الزميل فارس الصرفندي أن بيان القائد العام للمقاومة الفلسطينية لكتائب القسام محمد ضيف بيان مهم خطير، مشددا على أنه تضمن عدة رسائل للكيان الإسرائيلي، منها أن عمليات الاقتحام للمسجد الأقصى سوف لن تستمر، وأن المقاومة الفلسطينية لن تبقى ساكتة وصامتة ومكتوفة الأيدي على ما يحدث.

وأضاف أن: الرسالة الثانية هي للأسرى الفلسطينيين الذين يعانون، والذين زادت عليهم عمليات الضغط في الفترة الأخيرة بعد قرار بن غفير، واتخذت قرارات بحقهم من أجل التضييق عليهم.

وشدد على أن الرسالة الأهم هي ما تحدث عنه محمد ضيف عن ضرورة الاستعداد للحرب الكبرى، مبينا: واضح أن الضيف يرسل رسالة إلى الاحتلال الإسرائيلي أن عليهم الاستعداد للمعركة المقبلة والتي ستكون معركة على كافة الجبهات.

وأضاف: محمد ضيف يستطيع أن يتحدث عن جبهة الضفة الغربية وجبهة قطاع غزة بصفتة قائدا لإحدى فصائل المقاومة المسلحة أي كتائب القسام.

وقال مراسلنا: الرجل -وهو ليست له علاقة بالتنسيق الأمني- عندما يعلن أنه قد انتهى التنسيق الأمني فهذه رسالة أيضا للسلطة الفلسطينية في مدينة رام الله، وللفلسطينيين في الضفة الغربية، أن هذا التنسيق يجب أن يتوقف نهائيا، لأن المعركة الآن كبيرة والتنسيق الأمني مع الاحتلال في ظل هذه المعركة خيانة.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..

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المعركة مع الاحتلال كبيرة و على كافة الجبهات + فيديو