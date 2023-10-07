مراسلة قناة العالم توجة تحذيراً: لا تنشروا صور المقاومين ! + فيديو

العالم – فلسطين

وفي حديث مباشر أشارت الزميلة إسراء البحيصي أنه وفي ميدان المقاومة المرئية بدأ الصحفيون الفلسطينيون يتوجهون شرقا، وأضافت: هذا غريب علينا، حيث سمحت لنا المقاومة بأن نتوجه إلى أماكن لم نعدها، وتمكن زميل لنا وهو مثنى النجار من أن يصور نفسه ويأخذ صورة تذكارية بجانب الدبابة الإسرائيلية، وهذا يعني أن هناك خمسة كيلومترات استطاع أن يحررها المقاومون في الساعتين الماضيتين شرق خان يونس.

وأشارت إلى أن الناس باتت تتوجه إلى هذه الدبابة لتأخذ صوراً تذكارية مع هذة الدبابة التي استطاع المقاومون أن يفجرونا ويجتازوا المكان ويتوجهوا نحو المستوطنات.. وهذا حدث كبير جدا بالنسبة لنا.

ولفتت الزميلة إسراء البحيصي: بدأت صور لجنود إسرائيليين قتلوا يأخذ بعض المقاومون صورا تذكارية معهم، ونحن نتحفظ على نشر صور هؤلاء المقاومين لأننا لا نعرف من منهم الآن حيا -نتمنى لهم السلامة- ومن منهم قد استطاع الاحتلال أن يقتله.. لذلك هذه المعلومات أمنية.. وحتى من منبر العالم نوجه رسالة لكل النشطاء والعاملين خاصة في مجال السوشيال ميديا ألا ينشروا صور المقاومين، خصوصا إذا كان هناك زوم على هؤلاء المقاومين.. لا تنشروا صور المقاومين وهم الآن في المستوطنات.

وأوضحت: لأننا لا نعرف من سيعود منهم سالما ومن لا يعود.. لا نريد أن يتعرضوا للاعتقال أو أن يتعرض أهلهم إلى أي أذية أو قصف منازلهم للضغط عليهم.

وأكدت أن الاحتلال يمكن أن يذهب إلى أبعد مدى لكي ينهي هذه المهزلة بالنسبة له والتي هزت صورته أمام العالم، وأضافت: الفخر بات لنا بهذه الصورة التي ربما من يوم النكبة حتى الآن هي الأكثر فخرا لنا.

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