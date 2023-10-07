الرسالة.. كل مواقع الاحتلال تصل إليها أيدي المقاومة + فيديو

العالم – فلسطين

وفي حديث هاتفي أوضح الزميل خضر شاهين أن المقاومة وضمن جولاتها جددت القصف وإطلاق الصواريخ باتجاه القدس المحتلة وللمرة الثانية منذ ساعات الصباح، حيث استهدفت المقاومة مواقع في مدينة القدس المحتلة.

وشدد على أن هناك رسالة واضحة للمقاومة بأن كل ما يتعلق بالمواقع العسكرية التابعة للجيش الاحتلال الإسرائيلي في داخل الكيان في كل الأراضي المحتلة عام 48 بما فيها القدس المحتلة هي مستهدفة وتستطيع أيدي المقاومة أن تصل إليها.

وبشأن المشهد العام لدى الاحتلال أكد مراسلنا أن هناك اجتماعات طارئة واتصالات سرية تجري بين المسؤولين على المستويين السياسي والعسكري داخل الكيان الاحتلال الإسرائيلي لكن لم يتم الإعلان عن تفاصيلها، موضحا أن الرقابة العسكرية الاسرائيلية منذ ساعات الصباح فرضت حضرا على كافة المعلومات سواء ما يحصل باتجاه غلاف قطاع غزة ونجاح المقاومة والمقاتلين السيطرة على عدة مواقع عسكرية وعدة مستوطنات وأيضا المعبر الرئيسي الفاصل بين قطع غزة والأراضي المحتلة عام 48 المعروف ببيت حانون إيريز والذي بات وفق المصادر الأمنية الإسرائيلية تحت سيطرة رجال المقاومة.

وشدد مراسل قناة العالم في القدس المحتلة أن حالة من الذهول والإرباك والصدمة تعم كيان الاحتلال الإسرائيلي لما حصل من نجاح المقاومة ورجالاتها في التسلل.

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