أبرز عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم السبت 07 اكتوبر 2023

جمهوري اسلامي ..

أجواء ادانة دولية واسعة النطاق للجريمة الإرهابية الرهيبة في مدينة حمص بسوريا

سياست روز ..

عودة دموية للإرهاب للمشهد السوري بدعم من قوى وجهات أجنبية

عصر ايرانيان ..

القوات السورية تدك مواقع للإرهابيين بإدلب بالمدفعية والصواريخ ردا على الجريمة الإرهابية بحمص

ابرار ..

مصرع أكثر من مئة شخص بهجوم إرهابي بمسيرة على حفل تخرج بالكلية العسكرية بحمص

القوات السورية تدك مواقع للإرهابيين بادلب بالمدفعية والصواريخ ردا على الجريمة الإرهابية بحمص

رسالت ..

زيارة رئيس مجلس الشورى قاليباف للإمارات , قد تكون بداية لمرحلة جديدة من علاقات التعاون

قدس ..

حركة حماس في الذكرى الخمسين لحرب أكتوبر .. التطبيع مع الصهاينة يزيد من اجرامهم

كيهان ..

اضراب كبير بأمريكا.. الاطباء والعاملين في المجال الصحي يعلنون اضرابا عاما لزيادة الرواتب

ايران..

صدمة كبرى في المجال الصحي بأمريكا .. اضراب عام مفتوح للاطباء والممرضين

مردم سالاري ..

مخاوف أوروبية متزايدة من حذف بند المساعدات لأوكرانيا من المييزانية الأمريكية المؤقتة

اطلاعات ..

حكومة طالبان توجه انذارا لباكستان .. طرد اللاجئين الأفغان يعني اعلان حرب

جوان ..

أرمينيا تعترف رسميا بسيادة جمهورية أذربيجان على منطقة كاراباخ

ارمان امروز ..

أجواء توتر في العلاقات بين واشنطن وأنقرة اثر اسقاط القوات الأمريكية بسوريا لمسيرة تركية

أهم مقالات الصحف الايرانية اليوم السبت

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سياست روز ..

صحيفة سياسة روز كتبت عن الجريمة الارهابية الاخيرة في سوريا وذلك في مقالها ( أهدف هذه الجريمة ).. الهجوم الارهابي على حفل تخرج في الكلية العسكرية بمدينة حمص السورية هو الاكثر دموية على مدى الاشهر الاخيرة الذي تتعرض له سوريا .

هذه الجريمة محاولة إرهابية يائسة تقف قوى وجهات أجنبية وراءها لاضعاف الشرعية بدمشق خدمة لاجندات عبرية وغربية.

ان اهداف الجهات التي تقف وراء هذه الجريمة هو عرقلة عودة سوريا للجامعة العربية وللمجتمع الدولي ولعرقلة جهود اعادة الاعمار فيها ولاضعاف القوات السورية , وكذلك لارجاع الاوضاع بسوريا للمربع الاول لمواصلة نهب ثرواتها النفطية ولزعزعة الاستقرار الاقليمي برمته.

قدس ..

في السياق ذاته كتبت صحيفة قدس في مقالها ( من هم بقائمة الإتهام بهجوم حمص الإرهابي ؟)..في اية جريمة لابد من البحث عن المستفيد الرئيسي من وراءها اولا , وهذا الامر ينطبق على الهجوم الارهابي الاخير على الذي استهدف حفل تخرج بالكلية العسكرية بمدينة حمص السورية , والذي حول الحفل لمجزرة دموية .

إن الكيان الصهيوني المستفيد الرئيسي من وراءها فاضعاف القوات السورية والشرعية بدمشق يعني متنفسا للكيان للبقاء بالجولان المحتل.

ويعني للكيان اضعاف جبهة المقاومة بشكل ما. والمستفيد الرئيسي الاخر هي تركيا التي لها طموحاتها الخاصة بسوريا والتي تسعى لحصد تنازلات معروفة من دمشق مقابل تطبيع العلاقات الثنائية .وبالطبع هناك امريكا واطماعها بالنفط السوري ايضا ..

جام جم ...

في مقالها ( رصاصة أمريكية لاحلام بن سلمان ) كتبت صحيفة جام جم ..نواب ديمقراطيون بالكونغرس الامريكي حذروا بالامس في بيان خاص ادارة بايدن من الموافقة على طلب السعودية الحصول على ضمانات امنية امريكية واسعة مقابل تطبيع الرياض مع الكيان .

إن هذا البيان تحذير جدي من النواب الديمقراطيين لإدارة لادارة بايدن , يحجم من إحتمال موافقة أمريكا على الشرط السعودي.

كما ان الشرط السعودي الرئيسي الاخر بحل القضية الفلسطينية على اساس حل الدولتين لن يتحقق مطلقا في ظل واقع ان الكيان لم يلتزم بشروط اقل اهمية بمراحل في اتفاقيات التطبيع مع البحرين والامارات, كوقف الاستيطان بالضفة وباجراءات التهويد بالقدس.

رسالت ..

صحيفة رسالت كتبت في مقالها ( قصر الإليزيه يخسر اللعبة )..التطورات المتسارعة التي تشهدها القارة الافريقية تجسد واقع فشل السياسة الخارجية الفرنسية في افريقيا وتعثرها في العالم بشكل عام .وما حدث بجمهوريات مالي وبوركينو فاسو ومؤخرا النيجر والغابون وضع فرنسا وقصر الاليزيه في وضع حرج للغاية .

إن فرنسا دخلت في الواقع لمرحلة فقدان ماتبقى من نفوذها بأفريقيا والذي يستمد جذوره من حقبة الوجود الفرنسي الإستعماري بالقارة.

والمسألة هنا هي ان الرئيس الفرنسي ماكرون يحاول الايحاء بأن ما حدث ويحدث في بلدان افريقية كانت مستعمرات فرنسية , من ثورات واجواء مناهضة للنفوذ الفرنسي مجرد مرحلة عابرة , الا ان الواقع هو شيئ اخر تماما , فهذه البلدان تتحرك لانهاء اي نفوذ فرنسي من عسكري واقتصادي وهذا ما تشهده النيجر حاليا.

كيهان ..

في مقالها ( دور الكيان الصهيوني في حرب كارباخ ) كتبت صحيفة كيهان استنادا لتقرير اعدته وكالة الاسوشيتبرس و قائلة ..

وكالة الاسوشيتبرس الامريكية للانباء ازاحت الستار مؤخرا عن قيام الكيان الصهيوني بدور رئيسي في دعم العملية العسكرية السريعة لقوات جمهورية اذربيجان في منطقة كاراباخ, مشيرة لايجاد جسر جوي بين الكيان وباكو لنقل السلاح والذخيرة لدعم هذه العملية .

ان خلفيات التعاون العسكري الوثيق بين باكو وتل أبيب تدعم في الواقع إحتمال إيجاد مثل هذا الجسر الجوي بين الطرفين.

وهي خلفيات ترتبط بالتعاون العسكري والاقتصادي على مدى سنوات طويلة بين الطرفين فالكيان يؤمن ما نسبته سبعين بالمئة من حاجات جمهورية اذربيجان من السلاح حسب المعهد الدولي لابحاث السلام باستوكهولم فيما توفر الاخيرة النفط للكيان الصهيوني. ان ايران حذرت باكو مرارا من تبعات التعاون مع الكيان على الامن والاستقرار بالمنطقة.