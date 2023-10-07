کيف صدمت الاستخبارات العسكرية الاسرائيلية بطوفان الاقصى؟

العالم - فلسطين

طوفان الاقصى؛ عملية أشعلت الداخل المحتل بالاف الصواريخ وعمليات تسلل برية وبحرية وانزال جوي لمقاومين من غزة، في هجوم هو الأكبر من نوعه منذ انتهاء معركة 'سيف القدس' عام الفين وواحد وعشرين.

لم تهدأ صفارات الإنذار في جميع أنحاء الكيان فيما فتحت الملاجئ في مختلف المناطق ومنها تل ابيب بعد سقوط العديد من الصواريخ التي تجاوزت القبة الحديدية. وتجول مقاومون في شوارع مستوطنات جنوب فلسطين المحتلة. بالرغم من إعلان وزير الحرب الاسرائيلي أعلى درجات الطوارئ العسكرية والأمنية في نطاق ثمانين كيلومتراً من قطاع غزة.

بالتزامن اندلعت اشتباكات عنيفة بين المقاومين الفلسطينيين، وقوات الاحتلال الإسرائيلي من نقطة صفر شمال قطاع غزة. فيما اقتحم المقاومون موقعا لجيش الاحتلال في شمال غلاف غزة وأسروا جنودا اسرائيليين.

وأقرّت وسائل إعلام إسرائيلية بوجود رهائن وقتلى إسرائيليين كثر، جرّاء العملية في غلاف غزة، فيما أكّد مسؤول طبي إسرائيلي أنّ عدد القتلى كبير ولا يُمكن حصره على الفور.

العملية شكلت صدمة كبيرة للاستخبارات العسكرية وافقدت جيش الاحتلال السيطرة على إحدى قواعده وعلى معبر إيرز. واوعزت شرطة الاحتلال لسكان المناطق المحيطة بغزة بالبقاء في منازلهم وقرب المناطق المحمية وإغلاق أبوابها. وقال جيش الاحتلال انه تم إغلاق طرق ومواقع والتحول إلى طرق بديلة في المناطق القريبة من السياج الحدودي مع قطاع غزة. فيما تعطلت حركة الملاحة الجوية بمطار بن غوريون نتيجة الهجوم الذي يتعرض له الكيان المحتل.