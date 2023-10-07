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الألعاب الآسيوية .. "يزداني" يهدي ايران الذهبية الثانية بالمصارعة

الألعاب الآسيوية ..
السبت ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٣ - ١١:٣٤ بتوقيت غرينتش

منح المصارع المتألق "حسن يزداني" البعثة الرياضية الايرانية الميدالية الذهبية الثانية بمنافسات المصارعة الحرة ضمن دورة الالعاب الآسيوية 2023 في الصين.

العالم - ايران

وأفاد موفد " فارس" الى "هوانغتشو" اليوم السبت، بان يزداني ظفر بالميدالية الذهبية اثر فوزه بالنزال النهائي لفئة 86 كغم على المصارع الهندي " ديباك بونيا" بنتيجة 10 – صفر.

وكان يزداني بعد الاستراحة بالجولة الاولى، تغلب بالجولة الثانية على القرغيزي " موخامد عبدالله ايوف" 10- صفر، ومن ثم على التركمانستاني " ميرات اورازغيليف" 10- صفر، فيما هزم بالنصف نهائي المصارع المنغولي " بيامباسورن باتاردن" 10- صفر.

يشار أن مواطنه المصارع "يونس إمامي" سبق أن إقتنص للبعثة الايرانية اول ميدالية ذهبية بالمصارعة الحرة صباح اليوم.

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الألعاب الآسيوية .. "يزداني" يهدي ايران الذهبية الثانية بالمصارعة

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