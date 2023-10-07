الألعاب الآسيوية .. "يزداني" يهدي ايران الذهبية الثانية بالمصارعة

العالم - ايران

وأفاد موفد " فارس" الى "هوانغتشو" اليوم السبت، بان يزداني ظفر بالميدالية الذهبية اثر فوزه بالنزال النهائي لفئة 86 كغم على المصارع الهندي " ديباك بونيا" بنتيجة 10 – صفر.

وكان يزداني بعد الاستراحة بالجولة الاولى، تغلب بالجولة الثانية على القرغيزي " موخامد عبدالله ايوف" 10- صفر، ومن ثم على التركمانستاني " ميرات اورازغيليف" 10- صفر، فيما هزم بالنصف نهائي المصارع المنغولي " بيامباسورن باتاردن" 10- صفر.

يشار أن مواطنه المصارع "يونس إمامي" سبق أن إقتنص للبعثة الايرانية اول ميدالية ذهبية بالمصارعة الحرة صباح اليوم.