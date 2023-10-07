أنصار الله: عملية طوفان الأقصى كشفت ضعف وهشاشة الكيان الصهيوني المؤقت

العالم - اليمن

وأوضح المكتب السياسي لأنصار الله في بيان له، اليوم، أن عملية طوفان الأقصى كشفت ضعف وهشاشة وعجز الكيان الصهيوني المؤقت وأظهرت للعالم مدى قوة وفاعلية المقاومة في فلسطين وقدرتها على ضرب العمق الاسرائيلي واقتحام المستوطنات وقتل الصهاينة وأسر جنودهم.

ودعا شعوب وأحرار الأمة العربية والإسلامية إلى نصرة الشعب الفلسطيني ودعم حركات الجهاد والمقاومة بكل أشكال الدعم والمساندة في هذه المعركة التاريخية.

وأكد المكتب السياسي لأنصار الله بأن الشعب اليمني يقف إلى جانب الشعب الفلسطيني وحركات الجهاد والمقاومة في فلسطين وأنه حاضر للمشاركة في معركة الدفاع عن فلسطين ومقدسات الأمة ضد الكيان الصهيوني الغاصب.

اليكم نص البيان...

بسم الله الرحمن الرحيم

قال الله تعالى : (ٱدۡخُلُوا۟ عَلَیۡهِمُ ٱلۡبَابَ فَإِذَا دَخَلۡتُمُوهُ فَإِنَّكُمۡ غَـٰلِبُونَۚ وَعَلَى ٱللَّهِ فَتَوَكَّلُوۤا۟ إِن كُنتُم مُّؤۡمِنِینَ)

صدق الله العظيم

نبارك ونشيد بالعملية الجهادية البطولية عملية طوفان الأقصى ضد الكيان الصهيوني.

إن عملية طوفان الأقصى كشفت ضعف وهشاشة وعجز الكيان الصهيوني المؤقت وأظهرت للعالم مدى قوة وفاعلية المقاومة في فلسطين وقدرتها على ضرب العمق الاسرائيلي واقتحام المستوطنات وقتل الصهاينة وأسر جنودهم.

إن عملية طوفان الأقصى ضد الكيان الصهيوني هي معركة الكرامة والعزة وهي معركة الدفاع عن الأمة وعن المقدسات وهي معركة كل الأمة ولذا فإننا ندعو شعوب وأحرار الأمة العربية والإسلامية إلى نصرة الشعب الفلسطيني ودعم حركات الجهاد والمقاومة بكل أشكال الدعم والمساندة في هذه المعركة التاريخية.

إننا نؤكد بأن الشعب اليمني يقف إلى جانب الشعب الفلسطيني وحركات الجهاد والمقاومة في فلسطين وأنه حاضر للمشاركة في معركة الدفاع عن فلسطين ومقدسات الأمة ضد الكيان الصهيوني الغاصب.

صادر عن المكتب السياسي لأنصار الله

٢٢ ربيع الأول ١٤٤٥ هجرية

الموفق ٧ اكتوبر ٢٠٢٣ ميلادية