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وسط احتفالات ببغداد..

العراق يعلن دعمه من عمليات "طوفان الأقصى" +فیدیو

العراق يعلن دعمه من عمليات
السبت ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٣:٠٤ بتوقيت غرينتش

اكدت الحكومة العراقية، اليوم السبت، موقفها الثابت تجاه القضية الفلسطينية.

العالم - العراق

وقال المتحدث باسم الحكومة العراقية باسم العوادي في بيان إن "العراق يؤكد موقفه الثابت، شعباً وحكومة، تجاه القضية الفلسطينية، ووقوفه إلى جانب الشعب الفلسطيني في تحقيق تطلّعاته ونيل كامل حقوقه المشروعة، وأنّ الظلم واغتصاب هذه الحقوق لا يمكن أن يُنتج سلاماً مستداماً".

وتابع، أن "العمليات التي يقوم بها الشعب الفلسطيني اليوم، هي نتيجة طبيعية للقمع الممنهج الذي يتعرض له منذ عهود مضت على يد سلطة الاحتلال الصهيوني، التي لم تلتزم يوماً بالقرارات الدولية والأممية"، حاثاً "المجتمع الدوليّ على التحرك لوضع حدّ للانتهاكات الخطيرة وإعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، الذي مازال يعاني الاحتلال وسياسات التمييز العنصريّ والحصار والتجاوز على المقدسات وانتهاك القيم والمبادئ الانسانية".

وحذّر العوادي، من "استمرار التصعيد داخل الأراضي الفلسطينية؛ لأنه سينعكس على استقرار المنطقة"، داعياً "جامعة الدول العربية إلى الانعقاد بصورة عاجلة لبحث تطورات الأوضاع الخطيرة في الأراضي الفلسطينية".

في السياق أقيمت احتفالات ببغداد دعما للمقاومة الفلسطينية في عمليات طوفان الأقصى ضد الصهاينة

احتفالات ببغداد

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