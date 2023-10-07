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أول بلاغ عسكري لكتائب القسام حول مجريات عملية "طوفان الأقصى"

أول بلاغ عسكري لكتائب القسام حول مجريات عملية
السبت ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٣:٠١ بتوقيت غرينتش

أصدرت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، مساء اليوم ، أول بلاغ عسكري حول مجريات عملية طوفان الأقصى المستمرة.

العالم-فلسطين

وقالت الكتائب في البلاغ العسكري: "في ظل غطاءٍ صاروخيٍ مكثف واستهداف لمنظومات القيادة والسيطرة لدى العدو الصهيوني، تمكن مجاهدو كتائب القسام من اجتياز الخط الدفاعي للعدو، وتنفيذ هجوم منسق متزامن على أكثر من 50 موقعاً في فرقة غزة والمنطقة الجنوبية في جيش الاحتلال، ما أدى إلى إسقاط دفاع الفرقة.

وأضافت القسام: "ولا يزال مجاهدونا يخوضون معارك بطوليةً في 25 موقعًا حتى اللحظة، ويدور القتال حالياً في قاعدة "رعيم" مقر قيادة فرقة غزة.

وفيما يلي نص البيان: "بلاغ عسكري رقم (1) صادر عن:"
...::: كتائب الشهيد عز الدين القسام :::...

في ظل غطاءٍ صاروخيٍ مكثف واستهدافٍ لمنظومات القيادة والسيطرة لدى العدو، تمكن مجاهدو كتائب القسام من اجتياز الخط الدفاعي للعدو، وتنفيذ هجوم منسق متزامن على أكثر من 50 موقعاً في فرقة غزة والمنطقة الجنوبية في جيش الاحتلال، ما أدى إلى إسقاط دفاع الفرقة، ولا يزال مجاهدونا يخوضون معارك بطوليةً في 25 موقعًا حتى اللحظة، ويدور القتال حالياً في قاعدة "رعيم" مقر قيادة فرقة غزة.

وإنه لجهاد نصر أو استشهاد،،،
كتائب الشهيد عز الدين القسام
السبت 22 ربيع الأول 1445هـ
الموافق 07/10/2023م
الساعة 17:30

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