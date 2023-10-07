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شاهد .. هكذا اقتحم مجاهدو القسام موقع ايرز واجهزوا على الجنود الصهاينة 

السبت ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٣:٢٦ بتوقيت غرينتش

نشرت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الاسلامية "حماس" مقطع فيديو لاقتحام عناصرها لموقع ايرز العسكري شمال قطاع غزة .

العالم - فلسطين

ويظهر في الفيديو عناصر الكتائب وهم يقتحمون موقع إيرز العسكري شمال قطاع عزة، واجهازهم على جنود صهاينة واسر عدد منهم ضمن معركة "طوفان الأقصى" .

وكان القائد العام لكتائب الشهيد عز الدين القسام محمد الضيف قد اعلن ، اليوم السبت، بدء عملية "طوفان الأقصى"، ردًا على جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين واقتحاماته المتكررة للمسجد الأٌقصى.

وقال الضيف في كلمة مسجلة بثتها قناة الأقصى، "نعلن بدء عملية "طوفان الأقصى" ونعلن أن الضربة الأولى التي استهدفت مواقع العدو وتحصيناته تجاوزت ٥ آلاف صاروخ وقذيفة".

كما أكد المتحدث باسم كتائب القسام أبو عبيدة: إن العمليات تجري كما هو مخطط لها

وقال أبو عبيدة على أهلنا في الضفة والقدس التحرك باتجاه المستوطنات والحواجز للمشاركة في عملية طوفان الأقصى

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