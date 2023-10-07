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شاهد.. لحظة سقوط صاروخ اسرائيلي بجانب مراسلة قناة العالم

السبت ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٣:٥٩ بتوقيت غرينتش

اثناء تغطية مراسلة العالم في غزة، عن قصف برج فلسطين بطائرة استطلاع اسرائيلية، والتهديد الاسرائيلي بتسويته بالارض عبر طائرات اف 16، سقط صاروخ اسرائيلي بجانبها ووصلت شظايا القصف الى المنطقة التي تبث منها.

واكدت ان جزءاً من البرج الذي يضم مقر وكالة شهاب للأنباء والمكون من 14 طابقًا وسط مدينة غزة، مازال قائماً ويتعرض للقصف الاسرائيلي المكثف، فيما الدخان يتصاعد منه بكثافة.

واشارت مراسلتنا الى ان هناك اكثر من منطقة يتم استهدافها في قطاع غزة، وان الكرة المتلهبة الآن تكمن في الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وكان مراسل العالم في رام الله قد افاد ان المقاومين من قطاع غزة مع قوات الاحتلال الاسرائيلي يشتبكون في 12 موقعاً من بيت الى بيت في مستوطنات غلاف غزة.

وقال مراسلنا: ان عدد كبير من الاسرى دخلوا قطاع غزة، ولهذا فان حكومة الاحتلال لن تستطيع ان تقوم بعملية عسكرية كبيرة في غزة، لضمان سلامة الاسرائيليون في القطاع.

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