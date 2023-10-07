مفتي سلطنة عمان يشيد بعملية طوفان الاقصى الكبرى

العالم - عمان

وكتب "الشيخ الخليلي"، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" : وفق الله المقاومة الفلسطينية الباسلة في دفاعها عن حقوقها المشروعة، واستبسالها في مواجهة العدو الغاشم المحتل، سائلين لها الله النصر العزيز والفتح المبين.

وأرفق مفتى عمان، تغريدة بالآية القرآنية : [وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِي عزيز الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلوةَ وَءَاتَوُا الزَّكَوةَ وَأَمَرُواْ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرُّ ولله عقبه الأمور].

وفجر السبت، أعلنت "كتائب القسام" الجناح المسلح لحركة "حماس" بدء عملية عسكرية باسم "طوفان الأقصى" من غزة "بضربة أولى استهدفت مواقع ومطارات وتحصينات عسكرية للعدو"، مما اسفر عن 150 قتيلا و1100 جريح؛ حسب ما افادت به شبكة الميادين نقلا عن الاعلام الصهيوني.