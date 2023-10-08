الدفاع الايرانية: إنهاء التواجد العسكري الاجنبي في سوريا و المنطقة ضروري

العالم - ايران

واضاف العميد اشتياني في هذه المكالمة الهاتفية: نحن نقف بجانب الشعب السوري الشامخ والمقاوم وان الجمهورية الاسلامية الايرانية وبالاخص وزارة الدفاع على استعداد لارسال اي نوع من المساعدات الانسانية الطبية والعلاجية سواء في مجال الكادر الطبي او التجهيزات الطبية.

واوضح: بدون شك ان مسؤولية هذا الحدث المؤلم تقع على عاتق الحماة الاجانب للمجاميع الارهابية ومنهم المحتلون الاجانب للاراضي السورية الذين يعتبرون سببا لعدم الاستقرار في المنطقة.

واشار العميد آشتیاني الى الهجوم الارهابي على الكلية الحربية في حمص السورية الخميس الماضي، مؤكدا ان هذه الحادثة سوف لن تغير المعادلات وبعد الان لايقبل اي عذر او تبرير ويجب إنهاء التواجد العسكري الاجنبي غير المشروع في سوريا و المنطقة في اسرع وقت.

بدوره اعرب وزير الدفاع السوري الفريق علي محمود عباس، عن تقديره للمواساة التي ابداها نظيره الايراني وسائر المسؤولين في الجمهورية الاسلامية، وقال: اعداؤنا هم اعداؤكم ولحظات الفرح والحزن بيننا مشتركة . وعمليات الفلسطينيين اليوم تعتبر بداية النصر الكبير على الاعداء.