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ايران ... استخدام التقنية النووية لتعزيز مقاومة مزارع القطن للآفات

ايران ... استخدام التقنية النووية لتعزيز مقاومة مزارع القطن للآفات
الأحد ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٧:٠٢ بتوقيت غرينتش

اشار رئيس مؤسسة ابحاث القطن في ايران قربان قرباني الى استخدام العلوم والتكنولوجيات الجديدة في تطوير زراعة القطن في ايران، واعلن عن بدء استخدام تقنية الاشعاع لجعل مزارع القطن مقاومة للآفات.

العالم - ايران

واضاف قرباني في مراسم احتفال يوم القطن في مدينة كركان (مركز محافظة كلستان في الشمال) بعد اجراء الابحاث اللازمة تم استخدام الاشعاع لنوعين من بذور القطن من اصل 14 نوعا من بذور القطن تستخدم حاليا في زراعة القطن في ايران، وقال " ان استخدام التقنية النووية جعلت بذور نبات القطن مقاومة للآفات والعوامل الاقليمية كالجفاف ونحن نسعى الى زيادة عدد انواع بذور القطن التي يتم تحسينها عبر هذه التقنية.

وتابع ايضا " في الوقت الراهن نستخدم ايضا الصور والمعلومات المستقاة من الاقمار الصناعية لزيادة نسبة الانتاج في مزارع القمح عبر رصد انتشار الآفات المحتملة وابلاغ المزارعين بوصول انتشار الآفات الى مرحلة الذروة".

كما اضاف قرباني ان جهود الباحثين في هذا المركز ادت الى تقليص الفترة بين زرع القطن وحصاده من 7 شهور الى 4 شهور ، وكذلك تراجع حجم المياه اللازمة لري مزارع القطن بمقدار الفي متر مكعب في الهكتار.

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ايران ... استخدام التقنية النووية لتعزيز مقاومة مزارع القطن للآفات

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