صدمة للاحتلال.. انهيار الروح المعنوية للجنود بسبب هذه الصور

وكان جيش الاحتلال الاسرائيلي قد سمح لوسائل اعلامه بنشر صور 30 ضابطا من نخبة النخب الجيش قتلوا بنيران حركة حماس منذ بداية الحرب.

واوضح مراسلنا، ان من بين القتلى في صفوف جيش الاحتلال خمسة قتلى برتب عميد ولواء في الجيش الاسرائيلي، خاصة لواء ناحال الاهم في الجيش وقتل قائده، اضافة الى نشر صور مقتل 30 ضابط اسرائيلي برتب سامية.

وقال ان وحدة الدلدوفان التي تم قتلها على يد المقاومين هي وحدة مكلفة القيام بعمليات القتل السريعة والاعدام الميداني وهي الوحدة اغتالت غالبية المقاومين الفلسطينيين في الضفة الغربية بعمليات سريعة من خلال ما يسمى الاغتيال خارج القانون.

واشار مراسلنا الى ان المقاومة الفلسطينية نشرت صور سيطرتها على شرطة سديروت وتم تدميره ولم يستطع الاحتلال الوصول الى المقاوم الذي كان يتمترس داخل المبنى.

تفاصيل مهمة اخرى يذكرها المراسل تابعوها من خلال الفيديو المرفق..