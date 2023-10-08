محكمة لاهاي تلزم امريكا دفع تعويضات لإيران بقيمة 43 مليون دولار

العالم - ايران

وجاء في جزء من البيان الصادر عن دائرة الشؤون القانونية الدولية التابعة لرئاسة الجمهورية الاسلامية الايرانية، انه في القضية A-15 المتعلقة بانتهاك التزامات الحكومة الأمريكية بترتيب نقل المواد المدنية الإيرانية وفقا للبيان الجزائري، أصدرت محكمة تحكيم الدعاوى الايرانية -الأمريكية القرار رقم 604 لصالح إيران وألزمت الحكومة الأمريكية بدفع الأضرار التي لحقت بحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وفي جزء اخر من البيان، ذكرت دائرة الشؤون القانونية الدولية التابعة لرئاسة الجمهورية الاسلامية الايرانية انه وبعد المتابعات المتكررة والمستمرة من قبلها لاستيفاء حقوق إيران،و وفقا لقرار المحكمة رقم 604 فقد اودعت الحكومة الامريكية اصل المبلغ وهو 43 مليون دولار في حساب الجمهورية الإسلامية الايرانية في البنك الهولندي في لاهاي.

وقد شهدت الولايات المتحدة هذا العام إخفاقات متتالية في مجال القانون الدولي ضد إيران، أهمها الإدانة التاريخية للولايات المتحدة في محكمة العدل الدولية في قضية بعض الممتلكات الإيرانية.