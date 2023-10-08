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المعركة مستمرة بالعمق الاسرائيلي..

امدادات تصل للمجاهدين الفلسطينيين.. من أين أتت؟

الأحد ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٧:٥٨ بتوقيت غرينتش

افادت مراسلة العالم ان كتائب القسام اعلنت ارسال تعزيزات وقوات اضافية لمجاهديها الى داخل الاراضي المحتلة، فيما اعلن جيش الاحتلال فقدانه الاتصال بفرقة كاملة من وحدات جولاني وهذا مؤشر على انهم ربما وقعوا في الاسر.

العالم - مراسلون

وقالت مراسلة العالم ان حوالي 80% من امدادات الكهرباء معطلة بالكامل في قطاع غزة وانه يعمل فقط بـ20% من الكمية التي يجب ان تصل للمنازل ، مشيرة الى ان اغلب المؤسسات والمستشفيات تعمل بالمولدت التي تعمل بالوقود الذي يمكن ان ينفذ ايضا بسبب اغلاق المعابر.

واشارت مراسلتنا ان كتائب القسام اعلنت ارسال قوات وتعزيزات لمجاهديها الى داخل الارض المحتلة وهو ما يعني ان هناك ربما انفاق هجومية للامداد، ولا احد يعلم كيفية طريقة ارسال هذه الامدادات، ما يعني ان المقاومة تحقق انجازا متقدماً الامر الذي يستدعي ارسال امدادات للمجاهدين.

كما اكدت ان آخر خبر جاء على لسان وسائل الاعلام الاسرائيلي، ان جيش الاحتلال اعلن فقدانه الاتصال بفرقة كاملة من وحدات جولاني وهو مؤشر انهم ربما وقعوا اسرى بيد رجال المقاومة.

هذا واكدت مصادر في الكيان الاسرائيلي ارتفاع عدد القتلى من الاسرائيليين اثر عملية طوفان الاقصى إلى اكثر من 350 قتيل وأكثر من 1600 جريح بينهم 300 جراحهم خطيرة.

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