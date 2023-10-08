بينها 13 ذهبية .. ايران تحصد 54 ميدالية بدورة الألعاب الآسيوية 2023

العالم - ايران

هذا وحصدت ايران 13 ميدالية ذهبية و21 فضية و20 برونزية على مدى مشاركتها بمختلف الالعاب، محرزة المركز السابع بعد الصين واليابان وكوريا الجنوبية والهند وتايوان على التوالي.

واقتنص الذهبية لـ إيران كل من:

المنتخب الوطني للكرة الطائرة – يوسف صبري و افشين سليمي ( الووشو)- صادق آذرنك (الكوراش) – حسين رسولي ( رمي القرص) – رضا علي بور ( تسلق الصخور) – محمد هادي و أمين ميرزا زادة ( المصارعة الرومانية) – سجاد كنج زادة ( الكاراتيه) – يونس إمامي وحسين يزداني وأمير حسين زارع ( المصارعة الحرة) – المنتخب الوطني للشطرنج.