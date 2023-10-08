الأحد ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٣
٠٨:٥٤ GMT
فارسی
البث المباشر

بينها 13 ذهبية .. ايران تحصد 54 ميدالية بدورة الألعاب الآسيوية 2023

بينها 13 ذهبية .. ايران تحصد 54 ميدالية بدورة الألعاب الآسيوية 2023
الأحد ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٨:٢٧ بتوقيت غرينتش

إختتمت البعثة الرياضية الايرانية مشاركتها بدورة الالعاب الآسيوية 2023 في هوانغتشو الصينية، بحصولها على 54 ميدالية متنوعة وحلت بالمركز السابع بالترتيب.

العالم - ايران

هذا وحصدت ايران 13 ميدالية ذهبية و21 فضية و20 برونزية على مدى مشاركتها بمختلف الالعاب، محرزة المركز السابع بعد الصين واليابان وكوريا الجنوبية والهند وتايوان على التوالي.

واقتنص الذهبية لـ إيران كل من:

المنتخب الوطني للكرة الطائرة – يوسف صبري و افشين سليمي ( الووشو)- صادق آذرنك (الكوراش) – حسين رسولي ( رمي القرص) – رضا علي بور ( تسلق الصخور) – محمد هادي و أمين ميرزا زادة ( المصارعة الرومانية) – سجاد كنج زادة ( الكاراتيه) – يونس إمامي وحسين يزداني وأمير حسين زارع ( المصارعة الحرة) – المنتخب الوطني للشطرنج.

روابط ذات صلة

الالعاب الآسيوية .. ذهبية تاريخية لايران في الشطرنج 

الألعاب الآسيوية .. "يزداني" يهدي ايران الذهبية الثانية بالمصارعة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

اللواء باقري: ايران تتوقع نزع سلاح الجماعات المعادية للثورة بشكل كامل

بن غفير كان قد حذر منها.. شاهد.. هل سيكون لغزة سيف ودرع كما هو للمقاومة اللبنانية؟

اللواء باقري: "طوفان الأقصى" حول كابوس انهيار الكيان الصهيوني إلى واقع 

بينها 13 ذهبية .. ايران تحصد 54 ميدالية بدورة الألعاب الآسيوية 2023

أنصار شباب ثورة ١٤ فبراير البحرينية تبارك عمليات "طوفان الأقصى"

المعركة مستمرة بالعمق الاسرائيلي.. امدادات تصل للمجاهدين الفلسطينيين.. من أين أتت؟