بالفيديو/ شرطي مصري يطلق النار على إسرائيليين.. ويقتل 3

العالم - مصر

وأعلن مصدر أمني مصري أن أحد أفراد الشرطة المعينين بخدمة تأمين منطقة المنشية بالإسكندرية قام بإطلاق أعيرة نارية من سلاحه الشخصي بشكل عشوائي أثناء تواجد أحد الأفواج السياحية الإسرائيلية بمزار عمود الصواري.

وأضاف أن الحادث أسفر عن مقتل شخصين إسرائيليين ومصري ووقوع عدة إصابات.

وأضاف المصدر الأمني أنه تم على الفور القبض على فرد الشرطة وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حياله كما تم نقل المصاب إلى المستشفى للعلاج.

وكانت مصر قد علقت بالأمس على عملية المقاومة العسكرية "طوفان الأقصى" بالقول بأنها "تدعو الى ضرورة تكاتف الجهود من أجل الوقف الفوري للتصعيد في الأراضي الفلسطينية، وإيجاد حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية".