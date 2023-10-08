الأحد ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٣
١١:٢٢ GMT
فارسی
البث المباشر

بالفيديو/ شرطي مصري يطلق النار على إسرائيليين.. ويقتل 3

الأحد ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٣ - ١٠:٢١ بتوقيت غرينتش

أطلق شرطي مصري النار عشوائياً على فوج سياحي يضم إسرائيليين في مدينة الإسكندرية شمال البلاد.

العالم - مصر

وأعلن مصدر أمني مصري أن أحد أفراد الشرطة المعينين بخدمة تأمين منطقة المنشية بالإسكندرية قام بإطلاق أعيرة نارية من سلاحه الشخصي بشكل عشوائي أثناء تواجد أحد الأفواج السياحية الإسرائيلية بمزار عمود الصواري.

وأضاف أن الحادث أسفر عن مقتل شخصين إسرائيليين ومصري ووقوع عدة إصابات.

وأضاف المصدر الأمني أنه تم على الفور القبض على فرد الشرطة وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حياله كما تم نقل المصاب إلى المستشفى للعلاج.

وكانت مصر قد علقت بالأمس على عملية المقاومة العسكرية "طوفان الأقصى" بالقول بأنها "تدعو الى ضرورة تكاتف الجهود من أجل الوقف الفوري للتصعيد في الأراضي الفلسطينية، وإيجاد حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية".

روابط ذات صلة

350 قتيلا إسرائيليا ومئات الجرحى في عملية “طوفان الأقصى”

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد بالفيديو.. هل ينسى الصهاينة عار صور المقاومين وهم يدوسون رقاب جيشه؟

البريم للعالم: معركة طوفان الاقصى ستكون مفصلا تاريخيا

شاهد بالفيديو.. 4 جبهات فتحت على الاحتلال.. فما الجبهة الـ5 الخطرة التي لحقت بها؟

مراسل العالم يكشف .. تفاصيل مقتل اسرائيليين بمصر.. وردود الفعل على طوفان الاقصي

زلزال أفغانستان يخلف أكثر من ألفي قتيل وآلاف الجرحى

بالفيديو/ شرطي مصري يطلق النار على إسرائيليين.. ويقتل 3