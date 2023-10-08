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البريم للعالم: معركة طوفان الاقصى ستكون مفصلا تاريخيا

الأحد ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٣ - ١١:١٢ بتوقيت غرينتش

قال المتحدث باسم حركة الجهاد الاسلامي مصعب البريم، ان هناك على المستوى الفلسطيني لدينا وحدة ميدانية وتقاتل سرايا القدس وكتائب القسام جنبا الى جنب.

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واضاف مصعب البريم في حوار خاص لقناة العالم خلال تغطية لعملية طوفان الاقصى ان معركة طوفان الاقصى ستكون مفصل تاريخي وسيكون لها ما بعدها سياسيا وعسكريا وامنيا ليس فقط على مستوى فلسطين ولكن على المستوى الاقليمي والسياسة الدولية ، مضيفا سنجبر العالم ان يسمع صوت قضيتنا فالعالم تعود ان يرى من عين الكيان الاسرائيلي .

وقال البريم ان اليوم الذي يقوم المشهد الفلسطيني هم المقاومون الاطهار و هؤلاء المجاهدون الذين استطاعوا ان يتخذوا هذا القرار ومن خلفهم قيادة مقاومة ترى القدس والاسرى كعنوان وترى معاناة وحق وكرامة الفلسطيني كعنوان، وهذا الجيل الذي استطاع ان يتخذ هذا القرار الشجاع هو الاولى بالقيادة.

وتابع البريم ان سنضع الانقسام خلف ظهورنا وتصادم المشاريع والاحتراب ومحاولات جرنا الى مربعات اخرى تستنذف طاقتنا وجهدنا على المستوى الاعلام او الميدان لان اليوم الاولوية لقتال المحتل.

وقال نحن نترجم ارادة الشعب الفلسطيني وهو شعب طواق للحرية والتحرير والمسجد الاقصى و تحرير الاسرى وبالتالي هناك عملية اجماع لقتال هذا العدو ، والترجمة الحقيقية من خلال معركة طوفان الاقصى ومن خلال اشراك كل فلسطيني في هذه المعركة للتأسيس للمعركة الشاملة والمفتوحة.

واكد ان هذه المعركة ستغير المشهد السياسي بما يضمن حق الفلسطينيين وان تكون يد المقاومة هي العليا.

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