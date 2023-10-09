صحف فرنسية: الوضع كارثي في الكيان والشرق الأوسط يشهد زلزالا سياسيا وأمنيا جديدا

العالم - خاص بالعالم

صحيفة واشنطن بوست الأميركية رأت أنه وعلى الرغم من أن حركتي حماس والجهاد الإسلامي درجتا على استخدام تشكيلة من صواريخ 'بدائية الصنع ومتطورة أكدت أن حجم وابل الصواريخ التي أُطلقت لم يكن له مثيل.



مشيرة الى أن الأمر الأكثر إثارة للصدمة هو أن المقاتلين الفلسطينيين تمكنوا وبحسب اعتراف جيش الاحتلال من اجتياح 22 تجمعا سكنيا جنوب الكيان. ونقلت واشنطن بوست عن صحيفة هآرتس الصهيونية أن إسرائيل تعرضت للإذلال والهزيمة مضيفة أنه حتى لو دُمِّرت غزة فإن ذلك لن يكفِّر عن أخطر فشل منذ يوم كيبور وهو الاسم الذي يطلقه الكيان على حرب أكتوبر عام ثلاثة وسبعين التي بدأت هي الأخرى بهجوم مفاجئ من جيوش عربية.



صحيفة أوبزرفر البريطانية الصادرة عن مجموعة غارديان الإعلامية اعتبرت أن الهجوم المفاجئ سيبقى ماثلا في الأذهان على أنه فشل استخباري لم يحدث على مر العصور، وقالت إن أجهزة المراقبة الإسرائيلية المتطورة والأكثر تقدما في العالم تجعل مشاهد مقاتلي حماس وهم يجولون في شوارع المستوطنات أكثر إثارة للدهشة لافتة الى عدم رصدها لتحضيرات حماس للهجوم وأقرت الصحيفة البريطانية أن حركة حماس باتت أكثر براعة في التكيف مع التحديات العسكرية التي تواجهها وفي تحديد مكامن الضعف الإسرائيلية.



الصحف الفرنسية الكبرى لوموند ولوفيغارو وليبراسيون ومجلة لوبس وصفت الوضع بالكارثي في كيان الاحتلال والأخطر منذ حرب اكتوبر ورأت أن الهجوم الذي نفذته حماس لا يتناسب على الإطلاق مع العمليات التي نفذتها منذ عام الفين وسبعة معتبرة أن الشرق الأوسط يشهد زلزالا سياسيا وأمنيا جديدا.

وقالت الصحف الفرنسية أن بقاء المؤسسة السياسية والأمنية الإسرائيلية مشلولة، وكأنها في حالة ذهول يدل على فشل ذريع ازاء هجوم غير متوقع بهذا الحجم يتطلب أشهرا من الإعداد.



وخلصت الصحف إلى أن الحرب الجديدة في غزة سيكون لها صدى إقليمي وقد تكون ضربة مباشرة لاتفاقيات الخيانة الإسرائيلية العربية لأن صور قصف غزة تبشر بإثارة الرأي العام العربي ومهاجمة قادته خاصة من أقاموا علاقات مع "إسرائيل".

وبالتالي تقول الصحف فإن رسالة حماس إلى دول المنطقة والسفارات الغربية واضحة وهي أنه لن يكون هناك استقرار في الشرق الأوسط من دون فلسطين.

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