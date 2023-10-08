الأحد ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٣
٠١:٢٨ GMT
فارسی
البث المباشر

طوفان الأقصى.. كتائب القسام تصدر البلاغ العسكري رقم "6"

طوفان الأقصى.. كتائب القسام تصدر البلاغ العسكري رقم
الأحد ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠١:١٦ بتوقيت غرينتش

أصدرت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الأحد، البلاغ العسكري رقم (6)، في معركة (طوفان الأقصى).

العالم- فلسطين

وقالت كتائب القسام في البلاغ العسكري إن "سلاح الجو التابع لكتائب القسام شارك في اللحظات الأولى لمعركة طوفان الأقصى بالانقضاض على مواقع العدو وأهدافه بـ 35 مسيرة انتحارية من طراز "الزواري" في جميع محاور القتال".

وأعلن صباح أمس السبت، القائد العام لكتائب الشهيد عز الدين القسام محمد الضيف، عن البدء بعملية "طوفان الأقصى"، ردا على جرائم الاحتلال واعتداءاته الوحشية بحق شعبنا ومقدساته.

وواصلت كتائب الشهيد عز الدين القسام دك مغتصبات ومواقع الاحتلال العسكرية بالصواريخ في إطار عمليات معركة طوفان الأقصى والتي بدأت باقتحام المجاهدين للمغتصبات والمواقع العسكرية في غلاف غزة وقتل وأسر عدد كبير من جنود الاحتلال.

وخلال الساعات الأولى من اليوم الثاني للمعركة (08/10) أعلنت كتائب القسام قصف مدينة عسقلان المحتلة بـ 100 صاروخ ردا على استهداف الاحتلال لبيوت المواطنين الآمنة في قطاع غزة.

واعترف الاحتلال بوقوع عدد من الإصابات بعضها بحال الخطر وأضرار جسيمة جراء القصف القسامي الأخير لعسقلان المحتلة،، كما أظهرت مقاطع فيديو انفجارات كبيرة بفعل سقوط صواريخ القسام بشكل مباشر على المباني.

ومنذ انطلاق معركة طوفان الأقصى، تمكن مجاهدو القسام من اقتحام عدد من مغتصبات ومواقع العدو وقتل وأسر عدد من جنوده، واعترف الاحتلال (في حصيلة غير نهائية) بارتفاع أعداد القتلى إلى 650، وبإصابة أكثر من 2048 من مستوطنيه وجنوده بينهم المئات في حالة الخطر الشديد.

روابط ذات صلة

لحظة بلحظة "طوفان الأقصى" ..650 قتيل إسرائيلي وأكثر من 2000 إصابة

اشتباكات عنيفة لقوات النخبة في سرايا القدس مع قوات الاحتلال

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

إصابة طفلين بقصف إسرائيلي على كفر شوبا جنوبي لبنان

بالفيديو كاميرا العالم ترصد آخر تفاصيل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

شاهد/القسام تكشف عن احدث طائرة استخدمت 35 منها بـ'طوفان الاقصى'

طوفان الأقصى.. كتائب القسام تصدر البلاغ العسكري رقم "6"

خلال عملية "طوفان الأقصى".. رئيسي يهاتف قادة حماس والجهاد الاسلامي

مراسلنا: هدوء حذر في كفر شوبا بعد عملية المقاومة صباح اليوم + فيديو