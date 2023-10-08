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خبر هام لجماهير 'سباهان' و'الاتحاد' بخصوص المباراة بينهما

خبر هام لجماهير 'سباهان' و'الاتحاد' بخصوص المباراة بينهما
الأحد ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٣:٣٥ بتوقيت غرينتش

أفادت مصادر مطلعة أن قرار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بشأن ملف مباراة سباهان أصفهان والاتحاد السعودي في دوري أبطال آسيا، سيصدر يوم 21 أكتوبر.

العالم- ايران

وكانت مباراة الاتحاد ومضيفه سباهان قد أُلغيت، أمسية الإثنين 2 أكتوبر؛ إذ رفض لاعبو الاتحاد النزول إلى أرضية ملعب نقش جهان.

وأوضحت المصادر أن لجنة الانضباط الآسيوية استقبلت كل التقارير الخاصة من مراقب المباراة الإداري، وكذلك مراقب الحكام، لبدء النظر في الواقعة.

واضافت ان قرار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بشأن ملف مباراة الاتحاد السعودي وسباهان أصفهان في بطولة دوري أبطال آسيا، سيصدر يوم 21 أكتوبر.

وكان وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان اعلن الاربعاء الماضي في تصريح للصحفيين على هامش اجتماع الحكومة الإيرانية، ان إيران والسعودية متفقتان على إعادة اقامة مباراة فريقي سباهان اصفهان الايراني والاتحاد السعودي.

واضاف أمير عبداللهيان فيما يخص بمباراة الفريقين الايراني والسعودي، أود أن أقول لشعبنا العزيز بأنني ووزير الخارجية السعودي كنا على اتصال مباشر بيننا في تلك اللحظة.

وأضاف، إن العلاقات بين طهران والرياض تمضي قدماً في مسارها الصحيح، ويجب أن لا نسمح بأن تتحول الرياضة الى إداة (ضغط) سياسية في يد أي طرف.

وتابع، نوصي اتحاد كرة القدم الآسيوي بأن يعلن قراره بشأن ما حدث وفق المعايير التقنية، هناك اتفاق بيننا وبين السعودية بأن تعاد هذه المبارة في موعد لاحق يتم الاتفاق عليه.

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