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شاهد بالفيديو.. مسيرة في بغداد إحتفالا بإنجازات المقاومة الفلسطينية

الأحد ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٣:٠٦ بتوقيت غرينتش

بغداد (العالم) 2023.10.08 – أٌقامت حركة النجباء العراقية مسيرة بالسيارات في العاصمة العراقية بغداد إحتفالاً بالانتصارات والانجازات التي حققتها المقاومة في فلسطين المحتلة وبعملية طوفان الأقصى.

العالم العراق

وجازت المسيرة شوارع و ميادين ببغداد إحتفالا بالانتصارات والانجازات التي حققتها المقاومة في فلسطين المحتلة وعملية طوفان الاقصى.

وجاءت عملية طوفان الاقصى كعملية استراتيجية فريدة من نوعها بتخطيطها ودقتها وديمومتها لحد الآن، والحصول على الانجازات الاستراتيجية من خلالها من هذا العدو، ومنها توحيد الصف الفلسطيني واللحمة الفلسطينية في اتخاذ القرار والمشاركة وفي القرار الميداني والدخول الى الاشتباك المباشر مع العدو الصهيوني.

وجاءت هذه الاحتفالات للإخوة العراقيين بالانتصارات الفلسطينية الأخيرة والمستمرة منذ الأمس، والتي يلقن فيها الفلسطينيون العسكري الصهيوني والمستوطن الدروس والدروس، والأوراق التي حصلوا عليها من خلال هذه العملية من قتلى صهاينة ومستوطنين وأسرى وجرحى.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..

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