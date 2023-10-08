ما الذي حققتة عملية طوفان الأقصى؟

العالم – باختصار

الكيان قد يواصل حربه على الشعب الفلسطيني بغزة للتعتيم على هزيمته الكارثية في طوفان الأقصى.

لكن عملية طوفان الأقصى سيسجلها التاريخ كأكبر عملية فلسطينية ألحقت هزيمة استراتيجية بالكيان على مدى عقود.

صحيفة هاآرتس: هذه العملية الفلسطينية المباغتة فاقت في خطورتها على إسرائيل حرب أكتوبر 1973.

عملية طوفان الأقصى أول عملية اكتساح بري فلسطينيين لأراض يحتلها الكيان منذ عام 1967.

وأول هجوم فلسطيني باستخدام ما يسمى "أشباح السماء" أو طائرات الباراغلايدر.

وأول عملية هجومية فلسطينية تستخدم ضفادع بشرية في هجمات من البحر على مواقع بالكيان.

والحديث عن خسائر الكيان مفصل تماما باعتراف القيادة العسكرية الصهيونية والأوسط الصحفية العبرية.

صحيفة جيروزالم بوست: هناك 750 إسرائيليا من جنود ومستوطنين في عداد المفقودين.

القناة 12 العبرية: عدد القتلى الإسرائيليين تجاوز 600 حتى ظهر الأحد والجرحى 1700 والأرقام في زيادة.

حماس: خسائر العدو تفوق بكثير ما يعلن عنه ومقاتلونا استهدفوا 50 موقعا عسكريا.

يديعوت أحرونوت: لدى كتائب القسام من الأسرى الإسرائيليين ما يكفي لإطلاق سراح جميع الأسرى الفلسطينيين.

الذي حققتة طوفان الأقصى.. قلبت معادلات وموازنات القوى لصالح المقاومة.

الذي حققتة طوفان الأقصى.. فرضت معادلة ردع هجومية تجعل فلسطين المحتلة ساحة حرب.

الذي حققتة طوفان الأقصى.. حطمت الغرور والكبرياء الصهيوني الفارغ بقوته العسكرية وبمخابراته وأجهزته التجسسية.

حملت رسالة للمطبعين والذين يفكرون بالتطبيع بأن الكيان عاجز حتى عن حماية نفسه.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..