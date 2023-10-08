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موسكو: نسعى لوقف إطلاق نار فوري بين فلسطين و"إسرائيل"

موسكو: نسعى لوقف إطلاق نار فوري بين فلسطين و
الأحد ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٣ - ١١:١١ بتوقيت غرينتش

أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أن موسكو وفي ظل الوضع المتفاقم في قطاع غزة، فإنها تؤيد وقفا فوريا لإطلاق النار وإجراء مفاوضات موضوعية للتوصل إلى هدنة.

العالم-اوروبا

وقال ممثل روسيا الدائم فاسيلي نيبينزيا عقب اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول الوضع المحيط بالصراع بين "إسرائيل" وحماس: "رسالتي هي أنّه من المهم وقف القتال فورا، والتفاوض على هدنة وبدء مفاوضات هادفة متوقفة منذ عقود".

وأكد نيبينزيا بأن ما يجري "يرجع بصورة جزئية إلى المشاكل التي لم يتم حلها".

وفي مواقف موسكو مما يجري في أعقاب إعلان حماس عن عملية "طوفان الأقصى"، صرّح ميخائيل بوغدانوف نائب وزير الخارجية الروسي، بأن روسيا في اتصالاتها مع "إسرائيل" وفلسطين، تدعو الجانبين إلى وقف فوري لإطلاق النار.

وأشار بوغدانوف لوكالة "نوفوستي" إلى أن التصعيد الحالي بين الطرفين يمثل انتكاسة خطيرة للغاية للنزاع، ويجب على الفلسطينيين و"الإسرائيليين" العودة إلى طاولة المفاوضات.

وأكد أن روسيا تجري اتصالات مع مصر ودول عربية أخرى لوقف التصعيد بين "إسرائيل" وفلسطين.

وأضاف بوغدانوف: "لقد استمر النزاع 75 عاما. وهذه انتكاسة أخرى خطيرة للغاية. إنها حلقة مفرغة من العنف".

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