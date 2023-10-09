ليلة صعبة قضاها اهالي غزة.. وهذا ما يريد الاحتلال تحقيقه؟

وقالت مراسلتنا، ان التيار الكهربائي مهدد بالانقطاع التام خلال الساعات القادمة محذرة من كوارث انسانية محققة اذا ما استمر الاحتلال باستخدام المدنيين كدروع بشرية كي يقوم بتنفيذ ما يريد ليحقق صورة نصر مزيفة ليلهم جمهوره، مشيرة الى ان المستشفيات تعاني نقص في الاسرة جراء الاصابات بالمئات التي تصلها نتيجة القصف العشوائي للطيران الحربي الاسرائيلي.

واضافت مراسلتنا بسقوط اكثر من 2300 مصاب في مستشفيات وزراة الصحة التي تفتقد للمعدات الكافية لاجراء العمليات الجراحية وسط نقص في الكهرباء الذي يغذيها، مؤكدة ان الاحتلال الاسرائيلي يتعمد بتضييق الخناق على قطاع غزة، عبر تحكمه في مصادر المياه في غزة، وقطعها وان البلديات عاجزة عن ايصال المياه الى المواطنين، كما قام بحرق بيت حانون وبيت لاهيا الليلة الماضية.

واوضحت، ان الاحتلال يستخدم اسلحة فتاكة ومحرمة في هجماته الجوية على القطاع، في محاولة فاشلة نتيجة عجزه عن حماية حدوده مع القطاع، داعية المجتمع الدولي بوقف سياسة العقاب الجماعي من جانب الكيان الغاصب بحق الفلسطينيين باستهداف مباني المواطنين والمساجد والمدارس.

هذا ما تزال المقاومة الفلسطينية تواصل لليوم الثالث على التوالي معركة طوفان الأقصى ردا على الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة بحق الشعب الفلسطيني.

وأعلنت المقاومة استمرار الاشتباكات في العديد من المستوطنات، وتعزيزها مقاتليها بالإمدادات اللازمة. واعترفت تل ابيب بخسائرها البشرية، وتحدثت عن 1000 قتيل، و2300 جريح.