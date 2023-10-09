الاحتلال يحاول تفادي انفجار الضفة كما هو في غزة بهذه الطريقة!

واوضح مراسلنا ان قوات الاحتلال الاسرائيلية شنت خلال الساعات الماضية حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية طالت اكثر من 20 فلسطينياً من بينهم اسرى محررين واطفال، معتبراً ان الاعتقالات تأتي كمحاولة اسرائيلية لمنع انفجار الوضع في الضفة.

واكد ان الاحتلال الاسرائيلي يعيش كابوس اسمه كابوس قطاع غزة، ولذلك لا يريد ان يعيش كابوس الضفة الغربية، وهذا ما يجعله يتحرك بشكل سريع سواء بقمع اي تظاهرة تخرج، واطلاق الرصاص الحي عليها مباشرة، وايضاً القيام بحملات اعتقال والتي تتم بشكل سريع بالضفة، مشيراً الى ان الاحتلال الاسرائيلي يرى بانه اذا انفلت عقال الامور في الضفة الغربية مع الوضع في قطاع غزة، فانه لن يستطيع ان يواجه هذا الانفجار الذي سيصبح اكبر بكثير.

ولفت الى ما كتبته صحيفة معاريف بان تأثير الحرب المفاجئة في جنوب الاراضي المحتلة محسوس في جميع انحاء الكيان، ووفق المعلومات التي تتحدث عنها تقول بان "الجميع تفاجيء بهذه الحرب الى درجة عدم وجود معدات كافية لخوض هذه الحرب"، كما اشار الى قول الناطق باسم جيش الاحتلال الاسرائيلي بان سلاح الجو الاسرائيلي اسقط منذ بداية الحرب، اكثر من الف طن من القنابل على قطاع غزة، ويستنفر قواته الآن في شمال تل ابيب.

كذلك نوه بان صحيفة يديعوت احرونوت تحدثت عن انهيار الشيكل امام العملات الاجنبية وارتفاع اسعار البترول عالمياً بسبب الحرب في قطاع غزة.

هذا ما تزال المقاومة الفلسطينية تواصل لليوم الثالث على التوالي معركة طوفان الأقصى ردا على الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة بحق الشعب الفلسطيني.

وأعلنت المقاومة استمرار الاشتباكات في العديد من المستوطنات، وتعزيزها مقاتليها بالإمدادات اللازمة. واعترفت تل ابيب بخسائرها البشرية، وتحدثت عن 1000 قتيل، و2300 جريح.

