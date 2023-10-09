حكومة "نتنياهو" تعيش حالة من التخبط وعدم الثقة

العالم - مراسلون

وقال مراسل قناة العالم الاخبارية في القدس المحتلة الزميل "خضر شاهين"، إن الاجتماعات داخل الكيان الصهيوني مازالت متواصلة على المستوى السياسي والاجتماعي والأمني لكن دون جدوى في إتخاذ أي قرار واضح حيث يعيش الكيان حالة من التخبط في تنفيذ القرارات والاهداف وابت يستهدف الأطفال وانساء والشيوخ في قطاع غزة.

وأضاف، أن كيان الاحتلال في اليوم الثالث من "طوفان الأقصى" يعيش في حالة طوارئ حيث شهدت الأراضي المحتلة حالة من الشلل في الحركة وفصل جميع مناطق عن بعضها البعض.

وتابع: أن المقاومة استهدفت مدينة عسقلان وتل أبيب ومحيط مطار "بن غورن" برشقات صاروخية صباح الأثنين ردا على استهداف كيان الاحتلال الشيوخ والأطفال في قطاع غزة.

قال مراسل العالم إن المقاومين لا زالوا يتمركزون في بعض النقاط وتحديدا في بعض المناطق المتآخمة لقطاع غزة مما يدور بين الحين والآخر اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال الاسرائيلية.

وأضاف، أن الاحتلال قيد الخروج والدخول إلى المسجد الأقصى المبارك والبلدة القديمة، مع وجود مواجهات عنيفة عند معبر قلنديا حيث اطلق الرصاص الحي على الفلسطينيين مما أدى إلى سقوط ثلاثة شهداء، تم نقلهم إلى المجتمع الطبي داخل رأم الله بالضفة الغربية.



الشارع الاسرائيلي لم يعد يثق بحكومة نتنياهو..

قال مراسل العالم‘ إن هناك حالة من الرعب والخوف تسيطر الشارع الاسرائيلي وعدم ثقة بقرارات حكومة "بنيامين نتنياهو" على المستوى الأمني والسياسي.

وأضاف، أن هناك عدم ثقة واضحة سواء على المستوى السياسي أو الأمني بحكومة نتنياهو من قبل الأوساط الإسرائيلية حيث أصبحت أصوات الاتهام تتعالى بأن ما يحدث داخل كيان الاحتلال هو بسبب الاعتقالات والاقتحامات التي مارستها حكومة "نتنياهو" ضد الشعب الفلسطيني وكذلك تدنيس الأقصى من قبل ما يسمى وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير.

هذا وأعلنت المقاومة استمرار الاشتباكات في العديد من المستوطنات، وتعزيزها مقاتليها بالإمدادات اللازمة. واعترفت تل ابيب بخسائرها البشرية، وتحدثت عن 1000 قتيل، و2300 جريح.