شاهد. مراسل العالم يكشف الوضع المأساوي للقطاع الصحي في غزة

العالم - مراسلون

وقال مراسل العالم في قطاع غزة الزميا" احمد سهمود" إن هناك عجزا في الأسرة والمعدات الطبية في مشافي قطاع غزة ما يعكس معاناة الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن وزارة الصحة الفلسطينية ناشدت الدول العربية من أجل إمدادها بالمعدات الصحية وخط كهرباء من أجل استمرار عمل المشافي في القطاع.

وتابع: أن مجمع الشفاء في قطاع غزة تتواجد فيه جثامين شهداء مجهولة الهوية، وكحصيلة أولية وصل عدد الشهداء إلى 439 شهيدا في القطاع.

وأشار مراسل العالم إلى أن هناك عددا كبيرا من الشهداء في شرق مدينة غزة وبالقرب من السياج الفاصل، ملفتا إلى أن السنة الهب مازالت تتصاعد من حي الشجاعية تحت ما يسمى الحزام الناري باستهداف مباشر بالصواريخ من قبل الاحتلال منذ صباح اليوم الأثنين، ومازالت دور الاشتباكات والمعارك الذارية بين المقاومين وجيش الاحتلال في 6 مستوطنات اسرائيلية في داخل الاراضي المحتلة عام 48.

وأوضح مراسلنا أن جيش الاحتلال بكل تبجح يستهدف المساجد وبيوت المدنيين الأمنين والمراكز الحكومية والبنوك المصرفية التابعة للحكومة الفلسطينية.

ونوه إلى انه لا يوجد هناك أي إشارة لدخول بري من قبل قوات الاحتلال إلى قطاع غزة لأن الاحتلال منشغلا بعمليات المقاومين داخل الاراضي الفلسطينية المحتلة حيث لايزال المقاتلين الفلسطينين يقاتلون وينفذون خططهم المعدة قبل عام من قبل كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس.

وقال مراسل العالم إن الاحتلال لازال يستهدف قطاع غزة بالرشقات الصاروخية، حيث استهدف منزل القائد أبو هلال ألوية الناصر صلاح الدين أسفر عن استشهاد ما يقارب 20 فسلطينيا، كما استشهدتا طفلتين في حي الزيتونة بالاضافة إلى عدد من المجازر في شمال قطاع غزة جلها ارتكبت بحق بيوت المدنيين.

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