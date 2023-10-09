شاهد.. مراسل العالم يكشف عن إصابة أخيه بقصف اسرائيلي لغزة

العالم - مراسلون

وأضاف، مراسلنا في بث مباشر وهو يرابط في ميدان عمله، أن أخاه يرقد بالمشفى بسبب إصابته، لافتاً الى وجود اصابات شديدة خطورة من حالة أخيه، في حين تعاني مشافي قطاع غزة نقص في حاد الأسرة والمعدات الصحية.

وأشار مراسل العالم إلى أن هناك عددا كبيرا من الشهداء في شرق مدينة غزة وبالقرب من السياج الفاصل، فيما مازالت السنة الهب تتصاعد من حي الشجاعية تحت ما يسمى الحزام الناري نتيجة استهداف مباشر بالصواريخ من قبل الاحتلال منذ صباح اليوم الأثنين، ومازالت دور الاشتباكات والمعارك الضارية بين المقاومين وجيش الاحتلال في 6 مستوطنات اسرائيلية في داخل الاراضي المحتلة عام 48.

وأوضح مراسلنا أن جيش الاحتلال يتبجح باستهدافه المساجد وبيوت المدنيين الأمنين والمراكز الحكومية والبنوك المصرفية التابعة للحكومة الفلسطينية.