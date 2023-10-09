طوفان الأقصى.. إنتصار وبطولة

العالم - البوصلة

فمع ذكرى حرب تشرين-اكتوبر التحريرية قامت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، بعملية طوفان الأقصى، ردا على استمرار العدو الصهيوني في اعتداءاته بحق الفلسطينيين والمسجد الأقصى.

واجتازت السياج العازل حول غزة وهاجمت المواقع العسكرية الاسرائيلية والمستوطنات في غلاف غزة، وقتلت وجرحت واسرت الالاف من جنود الاحتلال.



جيش الاحتلال الإسرائيلي اعلن أن قواته تخوض اشتباكات عنيفة مع المقاومة الفلسطينية في ثماني نقاط خارج قطاع غزة، وأقر بسقوط أكثر من 800 قتيل، و2400 جريح. وفيما تواصل المقاومة دك مستوطنات الاحتلال بالصواريخ، كشفت كتائب القسام عن منظومة دفاع جوي جديدة استخدمتها في التصدي لطائرات الاحتلال.

واصيب عدد من المستوطنين جراء قصف المقاومة الفلسطينية مستوطنة سديروت، واطلق المقاومون النار تجاه جنود الاحتلال في مستوطنة 'مفكيعيم' قرب عسقلان ونجحوا بالسيطرة على مركبة اسرائيلية واحتجزوا من بداخلها منسحبين باتجاه الشمال؛ وعلى اثر ذلك اغلقت السلطات الاسرائيلية الشارع رقم اربعة جنوب فلسطين المحتلة.

وتحدثت مصادر اسرائيلية عن مقتل خمسة عشر اسرائيليا في منطقة مفكيعيم جنوب عسقلان. فيما قالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن مستوطنة سديروت أصبحت ساحة حرب ودمار وخراب.

ما يطرح العديد من التساؤلات ابرزها حول آخر التطورات في الاراضي الفلسطينية المحتلة وكيف هو الوضع في الشارع الاسرائيلي؟وما سر نجاح العملية بهذه السرعة وسقوط دفاعات الاحتلال؟

وحركة حماس نجحت في عملية الخداع الاستراتيجي للاحتلال الاسرائيلي خصوصا وانها اظهرت انها غير معنية بالتصعيد، ولكن بعملية واحدة اسقطت منظومة الاحتلال الامنية والعسكرية كيف تقرؤون هذا الموضوع؟



كما يبحث البرنامج في عمليات المقاومة سينتهي يومها الثالث ولا تزال وتيرتها مرتفعة، هل يتحمل الاحتلال الاسرائيلي تصعيد اكبر؟وهل يمكننا القول ان نتنياهو واليمين المتطرف في كيان الاحتلال قد مات سياسيا بعد هذه المعركة؟ وهل لدى الاحتلال القدرة على العملية البرية في غزة، ولو تمت الا يعد هذا انتحارا عسكريا له؟وهل من الممكن ان نرى توسيع لرقعة المعركة ودخول اطراف خارجية فيها؟ وكيف سيكون الرد على مجازر الاحتلال في قطاع غزة؟ وسمعنا احاديث عن نية مصر الدخول في مفاوضات تهدئة او ربما دخلت، ما هي شروط المقاومة؟ هروب قيادات الاحتلال مثل باراك وغيرها كيف ينعكس هذا على الساحة الاسرائيلية؟

وحول آخر التطورات المتسارعة في عموم الاراضي الفلسطينية المحتلة اكد مراسل العالم فارس الصرفندي من رام الله بان حالة التطور التي تشهدها الامور في الاراضي الفلسطينية بشكل عام، انما تدلل على الوضع المقلق والقلق لدى كيان الاحتلال الاسرائيلي، حيث اصيب بالصدمة بنتيجه ما حدث خلال الساعات الماضية وفي قيادة الاحتلال الاسرائيلي يتحدثون بشكل واضح عن ازمات في كل شيء أزمة اقتصادية وسياسية واجتماعية وعسكرية ولكن اكثر ما اصاب كيان الاحتلال الاسرائيلي هو ما يسمى بالازمة الاستخباراتية، حيث ان قائد الامن السابق قال بأن حركة حماس كانت تستعد لهذه العملية منذ عام تقريبا، وكيف ان الاستخبارات الاسرائيلية التي تدعي بانها الاقوى والاكثر كفاءة والاكثر قدرة على رصد كل شيء قد فشلت أمام حركة حماس.

فيما اكد ضيف البرنامج الخبير في القانون الدولي من القدس المحتلة امجد شهاب ان هنالك قرار واضح جدا لكيان الاحتلال الاسرائيلي للتعامل مع قطاع غزة وذلك عن طريق تدميرها بقطع الماء والكهرباء وتدمير غزة وقطع الغذاء عن القطاع وتشديد الحصار الكامل على القطاع وتجميد كل شيء يتحرك في قطاع غزة وهو جزء من حالة التخبط والتعطش لدماء الفلسطينيين وسفكها وايضا للانتقام من الصورة التي تحطمت لكيان الاحتلال ولن اعتقد ان المجتمع الدولي سيتحرك خاصة الامم المتحدة الامريكية منوها أن الكيان الاحتلال الاسرائيلي قد انتهك جميع القوانين الدولية وعلى رأسها اتفاقية جنيف الاولى والثانية والثالثة والرابعة والقانون حقوق الانسان والقانون الدولي الانساني وكل قرارات الامم المتحدة بقيت حبراً على ورق.





ويستضيف برنامج"البوصلة":

- فارس الصرفندي مراسل العالم في رام الله.

- د. امجد شهاب الخبير في القانون الدولي من القدس المحتلة



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