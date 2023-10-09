314 عملاً مقاوماً بالضفة منذ بداية معركة "طوفان الأقصى"

العالم - فلسطين

ووثق مركز المعلومات الفلسطيني "معطي" في بيان صحفي، تنفيذ 84 عملية إطلاق نار، ومحاولتي دهس، ومحاولتي طعن، وتفجير 8 عبوات ناسفة، إلى جانب إلقاء 25 زجاجة حارقة ومفرقعات نارية، وإحراق وتحطيم 6 مواقع عسكرية.

وتصدي الشباب الثائر لـ8 اعتداءات للمستوطنين، وأحرقوا وحطموا مركبتين عسكريتين، فيما اندلعت مواجهات وإلقاء حجارة في 160 نقطة، وسجلت 17 مظاهرة.

وتأتي المواجهات وعمليات إطلاق النار في الضفة الغربية التي شهدت تصاعدًا كبيرًا منذ الأمس، استجابةً لدعوة كتائب القسام بدعم عملية "طوفان الأقصى" التي انطلقت فجر السبت، وأوقعت مئات القتلى والجرحى والأسرى في صفوف الاحتلال.

وارتفعت حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 493 شخصًا بينهم 91 طفلًا، و61 سيدة، بالإضافة إلى 2751 إصابة بينهم أطفال ونساء، في ظل تواصل القصف العنيف الذي لم يتوقف منذ ساعات الليل.

وتواصل فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، قصفها لمستوطنات ومدن الاحتلال الإسرائيلي لليوم الثالث على التوالي، تزامنًا مع استمرار الاشتباكات المسلحة مع قوات الاحتلال في مستوطنات غلاف غزة، ضمن معركة "طوفان الأقصى" التي أطلقتها كتائب القسام فجر السبت الماضي.

وأكدت القناة الـ13 الإسرائيلية، ارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين بفعل ضرابات المقاومة إلى 800.